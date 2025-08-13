11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: 11. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?

Son Dakika
11. Yargı Paketi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin detayları hakkında yaptığı açıklamada yargı sisteminin güçlendirilmesine yönelik 264 hedef belirlendiğini ifade etti. Tunç özellikle çocuk yargılamalarına ilişkin yeni düzenlemelerin de pakette yer alacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayınında yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi'ne dair önemli bilgiler paylaştı. Özellikle suça sürüklenen çocuklar için 15-18 yaş aralığında yeni bir hukuki kategori oluşturulması ihtimali dikkat çekti.

"264 Hedefle Yargı Sistemimizi Güçlendireceğiz"

Bakan Tunç, uzun süren yargılamaların önüne geçmek ve yargı kapasitesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
"11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz." dedi.

15-18 Yaş İçin Ayrı Kategori Tartışması

Çocukların korunması konusunda yeni adımlar atılabileceğini söyleyen Tunç, 15-18 yaş grubu için farklı bir hukuki yaklaşımın gündemde olduğunu ifade etti:
"Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu.
Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması."

TBMM Takvimi: Paket Ekim'de Gündemde

Yeni düzenlemenin Meclis'e sunulma tarihi konusunda net bir gün verilmedi ancak Tunç, paketin "önümüzdeki günlerde" Meclis'e geleceğini belirtti. TBMM'nin 21 Temmuz'da başlayan tatili 1 Ekim'de sona erecek. Bu nedenle, 11. Yargı Paketi'nin ekim ayından sonra Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

