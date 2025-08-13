Son Dakika
Osmaniye'deki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'deki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı (X)Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı (X)
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey şehit olan işçiye başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Osmaniye ili Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken meydana gelen kazada değerli mesai arkadaşımız orman işçisi Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Arazözde bulunan işçilerimizden Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren hastanede tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine aziz milletimize ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

