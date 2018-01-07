193 milyon kişi uçtu

Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bin708 olarak gerçekleşti. 2017 yılının Aralık ayında, havalimanlarındaki inişkalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4,8 artışla 70 bin 803, dış hatlarda ise yüzde 5,1 artışla 38 bin 99 oldu. Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişlerle yüzde 6,4 artışla 143 bin 369'a ulaştı. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği aralık ayında, önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18 artışla 9 milyon 68 bin 11, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 5 milyon 82 bin 394 oldu. Böylece direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde17,5 artışla 14 milyon 163 bin 41 olarak gerçekleşti.
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