YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli oldu mu?

YKS TYT oturumundan çıkan öğrenciler seneye yapılacak YKS sınavı için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2024 sınav tarihi...
2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS sınavının genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa YKS 2024 sınavının tahmini olarak 22-23 haziran 2024 yılında yapılması bekleniyor. 2024 ÖSYM takvimi ile YKS 2024 sınav tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.
YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI
TYT SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE : 40 soru
MATEMATİK : 40 soru
SOSYAL BİLİMLER
TARİH : 5 soru
COĞRAFYA : 5 soru
FELSEFE : 5 soru
DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru