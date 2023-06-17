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    • Eğitim
    • 17.06.2023 16:54
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    • 17.06.2023 16:54
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    YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli oldu mu?

    TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre 2024 YKS tarihi belli olacak. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler seneye yapılacak olan YKS 2024 tarihi için detayları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2024 tarihi ne zaman? YKS 2024 sınavı belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS 2024 ne zaman?

    YKS TYT oturumundan çıkan öğrenciler seneye yapılacak YKS sınavı için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2024 sınav tarihi...

    2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS sınavının genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa YKS 2024 sınavının tahmini olarak 22-23 haziran 2024 yılında yapılması bekleniyor. 2024 ÖSYM takvimi ile YKS 2024 sınav tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.

    YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI

    TYT SORU DAĞILIMI

    TÜRKÇE : 40 soru

    MATEMATİK : 40 soru

    SOSYAL BİLİMLER

    TARİH : 5 soru

    COĞRAFYA : 5 soru

    FELSEFE : 5 soru

    DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru

        FEN BİLİMLERİ

        FİZİK : 7 soru

        KİMYA : 7 soru

        BİYOLOJİ : 6 soru

        TYT'nin sınavdaki etkisi %40, AYT'nin ise %60 olarak belirlenmiştir.

        AYT SORU DAĞILIMI

        TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 24 soru

        SOSYAL BİLİMLER: 1

        TARİH: 10 soru

        COĞRAFYA: 6 soru

        SOSYAL BİLİMLER: 2

        TARİH: 11 soru

        COĞRAFYA: 11 soru

        FELSEFE GRUBU : 12 soru

        DİN KÜLTÜRÜ: 6 soru

        MATEMATİK: 40 soru

        FEN BİLİMLERİ

        FİZİK: 14 soru

        KİMYA: 13 soru

        BİYOLOJİ: 13 soru

        YKS'nin üçüncü kolu ise YDT; yani Yabancı Dil Testi'dir. Bu sınav YKS'nin üçüncü oturumu olup AYT'den sonra (AYT sabah, YDT ise aynı gün öğleden sonra yapılmaktadır.) yapılmaktadır.

        YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.
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        Haberler Eğitim YKS 2024 ne zaman? 2024 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli oldu mu?
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