Üniversite 3 yıla düşüyor! YÖK Başkan yeni düzenlemeyi duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de yükseköğretim alanında önemli bir değişikliğe işaret eden açıklamalarda bulundu. Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini 3 yılda tamamlamasına olanak sağlayacak yeni bir düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.
2030'A DOĞRU YOL HARİTASI AÇIKLANIYOR
YÖK, yarın kamuoyuna sunulacak olan "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" ile birlikte birçok yeni düzenlemeyi de gündeme getirecek. Özvar yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de ve dünyada üniversite eğitim sürelerine ilişkin tartışmaların hız kazandığını belirtti.
Başarılı öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlamalarına imkan tanıyacak düzenlemenin, yükseköğretimde kalite standartlarından ödün verilmeden hayata geçirileceğini ifade eden Özvar, şunları söyledi:
"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz, başarılı oldukları takdirde 3 yılda mezun olabilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz. Bu düzenleme ile öğrencilerimizin hem zamanlarını daha verimli kullanmasını hem de akademik kariyerlerini daha hızlı ilerletmelerini hedefliyoruz."
MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ ADIMLAR
Özvar, mesleki eğitim ve uygulamalı dersler konusunda da yeni çalışmaların gündemde olduğunu açıkladı. Üniversite mezunlarının iş dünyasında karşılaştıkları en büyük beklentinin uygulama ve deneyim olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, bu kapsamda meslek yüksekokullarında köklü değişiklikler yapılacağını belirtti.
Özvar'ın açıklamalarına göre:
-
Meslek yüksekokullarında uygulamalı derslerin ağırlığı artacak.
-
Staj ve uygulama eğitimleri için yeni düzenlemeler getirilecek.
-
Meslek edindirme imkanı bulunmayan bazı programlar sistem dışına çıkarılacak.
-
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yapılan protokoller doğrultusunda iş dünyasıyla üniversiteler arasındaki bağlantılar güçlendirilecek.
İŞ DÜNYASINA DAHA HAZIR MEZUNLAR
YÖK Başkanı, yapılan bu düzenlemelerin temel amacının öğrencilerin uygulamaya dönük becerilerini ve deneyimlerini artırmak olduğunu vurguladı. Böylelikle iş gücü piyasalarının beklentilerine daha hızlı cevap verilmesi ve özellikle "ara eleman" ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.