Üniversite 3 yıla düşüyor! YÖK Başkan yeni düzenlemeyi duyurdu

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de yükseköğretim alanında önemli bir değişikliğe işaret eden açıklamalarda bulundu. Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini 3 yılda tamamlamasına olanak sağlayacak yeni bir düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: AA

2030'A DOĞRU YOL HARİTASI AÇIKLANIYOR

YÖK, yarın kamuoyuna sunulacak olan "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" ile birlikte birçok yeni düzenlemeyi de gündeme getirecek. Özvar yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de ve dünyada üniversite eğitim sürelerine ilişkin tartışmaların hız kazandığını belirtti.

Başarılı öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlamalarına imkan tanıyacak düzenlemenin, yükseköğretimde kalite standartlarından ödün verilmeden hayata geçirileceğini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz, başarılı oldukları takdirde 3 yılda mezun olabilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz. Bu düzenleme ile öğrencilerimizin hem zamanlarını daha verimli kullanmasını hem de akademik kariyerlerini daha hızlı ilerletmelerini hedefliyoruz."

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ ADIMLAR

Özvar, mesleki eğitim ve uygulamalı dersler konusunda da yeni çalışmaların gündemde olduğunu açıkladı. Üniversite mezunlarının iş dünyasında karşılaştıkları en büyük beklentinin uygulama ve deneyim olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, bu kapsamda meslek yüksekokullarında köklü değişiklikler yapılacağını belirtti.

Özvar'ın açıklamalarına göre: