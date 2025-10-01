2025 EUS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM EUS sınav giriş belgesi erişime açıldı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-EUS) ve Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Eczacılık) için başvuru süreci 27 Ağustos-3 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Gözler şimdi sınav tarihine çevrildi.
EUS SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
2025 EUS nedir, ne zaman?
EUS, yani Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı, eczacılık fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için seçme ve yerleştirme sürecinde ÖSYM tarafından uygulanan önemli bir sınavdır. Bu sınav, adayların mesleki bilgi ve yeterliliklerini ölçerek, eczacılık alanında ileri düzey eğitim alacak kişilerin belirlenmesini sağlar. Adayların merakla beklediği Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 11 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Bu sınavlar, eczacılık alanında uzmanlık hedefleyen ve yurt dışında eğitim görüp denklik almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor.