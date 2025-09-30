PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı BKUBTS 2025 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaşırken giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte aramalar hız kazandı. Peki BKUBTS sınavı hangi gün yapılacak, giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı BKUBTS 2025 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için kısa bir süre kaldı. Sınav tarihi yaklaşırken giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte aramalar hız kazandı.

(AA)(AA)

BKUBTS Sınavı Ne Zaman?

2025 yılı BKUBTS yazılı sınavı 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

(AA)(AA)

BKUBTS Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

ÖSYM, sınav binası ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini adayların erişimine açtı. 25 Eylül 2025 saat 10.00'dan itibaren yayımlanan belgeler, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Sınava girecek adayların sınav günü, giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önem arz ediyor.

BKUBTS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

(AA)(AA)

BKUBTS KILAVUZ BİLGİLERİ

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-BKUBTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2025-BKUBTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

(AA)(AA)

Kimler Başvurabilir?

Sınava yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. Katılım hakkı olan meslek grupları ise şöyle sıralanıyor:

  1. Ziraat mühendisleri
  2. Eczacılar
  3. Kimya mühendisleri ve kimyagerler
  4. Orman mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri
  5. Bitki sağlığı alanında ders alarak mezun olmuş teknikerler ve ziraat teknisyenleri
  6. Adaylar, mezuniyet bilgilerini başvuru sırasında beyan ederek sınava katılım hakkı kazanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 16 şüpheli gözaltında
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD’de hükümetin kapanmasına geri sayım! Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe krizi
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?