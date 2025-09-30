Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için kısa bir süre kaldı. Sınav tarihi yaklaşırken giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte aramalar hız kazandı.
BKUBTS Sınavı Ne Zaman?
2025 yılı BKUBTS yazılı sınavı 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
BKUBTS Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?
ÖSYM, sınav binası ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini adayların erişimine açtı. 25 Eylül 2025 saat 10.00'dan itibaren yayımlanan belgeler, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Sınava girecek adayların sınav günü, giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önem arz ediyor.