Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS) için kısa bir süre kaldı. Sınav tarihi yaklaşırken giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte aramalar hız kazandı.