Üniversite 2025 - 2026 kayıt ve başlangıç (ilk ders) tarihi | Üniversiteler ne zaman açılacak, başlayacak?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ve kayıt süreçleri merak konusu olurken, gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversitelerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler, barınma, ulaşım ve ders planlamalarını netleştirmek için akademik takvimi beklerken, "Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte üniversite kayıt ve ilk ders tarihleri…
(Kaynak: AA)
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 akademik yılı yaklaşırken üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihleri netleşmeye başladı. Akademik takvime göre açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye hatta bazı fakülteler ve enstitüler arasında farklılık gösterebiliyor.
(Kaynak: AA)
İşte öne çıkan üniversitelerin yeni dönem ders başlama tarihleri:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri'nde güz dönemi 29 Eylül 2025'te başlayacak.
İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü'nde ise dersler 22 Eylül 2025'te başlayacak.