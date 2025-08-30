SON DAKİKA
2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala hem mevcut üniversite öğrencileri hem de bu yıl ilk kez üniversite heyecanı yaşayacak adaylar gözlerini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerden gelecek resmi takvim açıklamalarına çevirdi. Adaylar, “Üniversiteler ne zaman açıklanacak, ilk ders hangi tarihte?” sorularına yanıt arıyor. İşte YÖK takvimine göre üniversite başlangıç tarihi!

30 Ağustos 2025 , 14:51
Üniversite 2025 - 2026 kayıt ve başlangıç ilk ders tarihi | Üniversiteler ne zaman açılacak, başlayacak?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ve kayıt süreçleri merak konusu olurken, gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversitelerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler, barınma, ulaşım ve ders planlamalarını netleştirmek için akademik takvimi beklerken, "Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte üniversite kayıt ve ilk ders tarihleri…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 akademik yılı yaklaşırken üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihleri netleşmeye başladı. Akademik takvime göre açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye hatta bazı fakülteler ve enstitüler arasında farklılık gösterebiliyor.

İşte öne çıkan üniversitelerin yeni dönem ders başlama tarihleri:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Fen Bilimleri, Havacılık Psikolojisi Araştırmaları, İslam Tetkikleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüleri'nde güz dönemi 29 Eylül 2025'te başlayacak.
İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü'nde ise dersler 22 Eylül 2025'te başlayacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Marmara Üniversitesi'nde yeni akademik yıl dersleri 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

EGE ÜNİVERSİTESİ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Ege Üniversitesi öğrencileri için güz dönemi dersleri 15 Eylül 2025'te başlayacak.

ODTÜ 2025-2026 AÇILIŞ TARİHİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında dersler 29 Eylül 2025'te başlayacak ve akademik yılın açılış töreni de aynı gün yapılacak.

Not: Güncel bilgilere ulaşmak için üniversitelerin resmi internet sitelerindeki akademik takvimi inceleyebilirsiniz.

