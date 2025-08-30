Üniversite 2025 - 2026 kayıt ve başlangıç (ilk ders) tarihi | Üniversiteler ne zaman açılacak, başlayacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Eylül ayının gelmesiyle birlikte üniversitelerin açılış tarihi ve kayıt süreçleri merak konusu olurken, gözler Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversitelerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler, barınma, ulaşım ve ders planlamalarını netleştirmek için akademik takvimi beklerken, "Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte üniversite kayıt ve ilk ders tarihleri…

(Kaynak: AA) ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR? 2025-2026 akademik yılı yaklaşırken üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihleri netleşmeye başladı. Akademik takvime göre açılış tarihleri üniversiteden üniversiteye hatta bazı fakülteler ve enstitüler arasında farklılık gösterebiliyor.