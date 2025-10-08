TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TUS tercih sonuçlarıyla birlikte adaylar, hangi üniversite ve anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlayacaklarını öğrenebilecek. Peki 2025-TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TUS 2. Dönem tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmiş dönem takvimleri sonuçların ne zaman duyurulabileceğine dair ipuçları veriyor.