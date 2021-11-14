SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk: Animasyonlu sorular yer alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.
Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.
Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.