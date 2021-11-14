SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk: Animasyonlu sorular yer alacak

İŞARET DİLİNDE DE SORULAR HAZIRLANACAK

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.