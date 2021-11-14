Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.11.2021 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 11:14
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk: Animasyonlu sorular yer alacak

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.

    DHA
    Sınavlarda bir ilk! Milli Eğitim Bakanı duyurdu

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.

    Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

    Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

        İŞARET DİLİNDE DE SORULAR HAZIRLANACAK
        Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.

        İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

        Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TOKİ’den 436 TL taksitle ev!
        Haberler Eğitim SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk: Animasyonlu sorular yer alacak
            SON DAKİKA