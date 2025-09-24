PODCAST CANLI YAYIN
ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sonuçları (A-B soru kitapçığı çözümü) || ozdebir.org.tr ile sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

19-22 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen TYT 2026 ilk prova sınavı, üniversite adayları tarafından büyük bir merakla takip edildi. Bu yıl sınava hazırlık sürecine başlayan öğrenciler ilk provayı ÖZDEBİR organizasyonuyla deneyimleme fırsatı buldu.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 13:26
TYT (Temel Yeterlilik Testi) adayları için büyük merak konusu haline gelen "İlk Prova" sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden geçen dört günün ardından heyecanla bekleniyor. Özellikle ÖZDEBİR tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarına dair bilgiler, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

Sınav Sonuçları İçin Beklenen Tarih

ÖZDEBİR kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TYT İlk Prova sınav sonuçlarının 29 Eylül 2025 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlarını online platform üzerinden kontrol edebilecek.

Cevap Anahtarı ve Soru Çözümleri

Sınav sonrası öğrencilerin merakla beklediği bir diğer konu da cevap anahtarı ve soru çözümleri. ÖZDEBİR, Türkiye geneli TYT İlk Prova (T1225) sınavının yanıt anahtarını ve detaylı video çözümlerini yayınlayarak öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmesine imkan tanıyor.

Cevap anahtarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz;

https://www.ozdebir.org.tr/yonet/uploads/da8661e3-b410-4212-b44a-99c6b3a9a356.pdf

