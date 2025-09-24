ÖZDEBİR TYT 2026 ilk prova sonuçları (A-B soru kitapçığı çözümü) || ozdebir.org.tr ile sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

TYT (Temel Yeterlilik Testi) adayları için büyük merak konusu haline gelen "İlk Prova" sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden geçen dört günün ardından heyecanla bekleniyor. Özellikle ÖZDEBİR tarafından düzenlenen sınavın sonuçlarına dair bilgiler, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Sınav Sonuçları İçin Beklenen Tarih ÖZDEBİR kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TYT İlk Prova sınav sonuçlarının 29 Eylül 2025 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. Adaylar bu tarihten itibaren sonuçlarını online platform üzerinden kontrol edebilecek.