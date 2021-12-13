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    • Eğitim
    • 13.12.2021 10:41
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    • 13.12.2021 10:41
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    Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor?

    Binlerce öğretmenin beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika sevindiren açıklama geldi. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne?

    takvim.com.tr
    Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında öğretmenleri sevindirecek bir haber verdi. Özer, ''Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'' dedi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte kanun teklifi hakkında merak edilenler ve son gelişmeler...

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özer; ''Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'' dedi.

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ İÇERİĞİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Bilindiği üzere hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu bulunuyor. Ancak bu zamana kadar öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Hal böyle olunca öğretmenler de bir süredir kendileri için bir kanun oluşturulmasını istiyordu. Beklenti içerisindeki öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

    Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde neler olacak; Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları yer alacak.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında uzman öğretmen, başöğretmen unvanları ile kariyer basamakları ve öğretmen atamaları gibi konuların da meclis gündemine taşınması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinde meclise sunulmak üzere hazırlanan ve henüz kamuoyuyla içeriği paylaşılmayan Öğretmenlik meslek kanununa dair ayrıntıların Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer tarafından açıklanması bekleniyor.

        Ancak kanunun ne zaman çıkacağına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde Takvim.com.tr'den takip edebilsiniz.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

        ''Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Başkaları, öğretmenlerimizi tehditle meşgulken biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha eğitim camiamızda paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.

        Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

        Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar''
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        Haberler Eğitim Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor?
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