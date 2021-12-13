Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, kimleri kapsıyor?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ İÇERİĞİ NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Bilindiği üzere hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu bulunuyor. Ancak bu zamana kadar öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Hal böyle olunca öğretmenler de bir süredir kendileri için bir kanun oluşturulmasını istiyordu. Beklenti içerisindeki öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğinde neler olacak; Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları yer alacak.