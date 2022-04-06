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    • Eğitim
    • 06.04.2022 14:48
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    • 06.04.2022 14:48
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    NUN Eğitim ve Kültür Vakfı uluslararası fotoğraf yarışması 'Ramazanın Işığını Yakala'nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor

    NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

    ’Ramazanın Işığını Yakala’

    Geçtiğimiz yıl dünyanın değişik coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 farklı ülke ve 42 ilden, 1000'in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu sene de Ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

    Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

    Bu yıl geçen yıldan farklı olarak, fotoğraf yarışmasının yanı sıra @capture.thelight Instagram hesabında belirlenen konseptler ile haftalık video yarışmaları da düzenleniyor.

    "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 2 Nisan'da başlayan başvurular, 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden çektikleri fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

    NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; "Son üç yıldır Ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda aramak niyetiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması, hem ülkemizde hem de dünyada pek çok farklı ülkede beklentimizin de üzerinde ilgi gördü.

    Jüri üyelerimiz 13 farklı ülke, 42 şehir ve 380 öğrenciye ait, 1000'in üzerinde fotoğraf değerlendirdi. Ne yazık ki son iki senedir tüm dünyanın alışkanlıklarını değiştiren pandemiden dolayı Ramazan ayının kendine has manevi atmosferini doyasıya yaşayamadık. Bu yüzden, yine tedbiri elden bırakmadan bu önemli günlerin heyecanını daha fazla paylaşma fırsatını bulabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yarışma, içimizdeki ışığı Ramazanın nuruyla birleştirmek adına bir fırsat. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu ışığı yansıtmaya davet ediyoruz" dedi.

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