MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır? 2025 MSÜ tercih taban-tavan puanları

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar için şimdi en kritik süreç başladı: tercih dönemi! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için adayların tercih yapma süreci resmen başladı. 2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 📅 Tercih Başlangıç Tarihi: 24 Mart 2025⏳ Son Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2025🖥️ Başvuru Adresi: personeltemin.msb.gov.tr

AA MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? Adaylar tercih sürecinde, 2025 MSÜ taban puanlarını merakla bekliyor. Geçmiş yıllardaki taban puanları referans alarak tercih yapacak olan adaylar için güncel taban puanlar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak.