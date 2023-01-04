AÖL sınav sonuçları açıklandı mı merakla araştırılıyor. 9-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen online sınavın tamamlanmasının akabinde gözler sınav sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki MEB AÖL sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
MEB AÖL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öncelikle AÖL sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sorgulama yapmak isteyenler işlemlerini AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınavların üzerinden 14 gün geçerken sınav sonuçlarının Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK
Adaylar, sınav sonuçlarının AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecek.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.