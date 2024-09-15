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KPSS Ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS lise sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Baraj var mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının merak ettiği sorulardan biri, sınav değerlendirme sisteminde 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği. KPSS’ye katılan adaylar, doğru ve yanlış cevapların sınav sonucuna nasıl etki ettiğini öğrenmek istiyor.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 08:30 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 08:32
KPSS Ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS lise sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Baraj var mı?

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KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise sınavın puan hesaplama sistemi. Özellikle, 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği sorusu, sınavın hemen ardından gündeme geliyor.

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU VAR MI?

KPSS Ortaöğretim sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınav puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere hesaplanmaktadır.

KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Her düzey ayrı olmak üzere cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.

A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.

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