KPSS Ortaöğretim 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS lise sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Baraj var mı?

Her düzey ayrı olmak üzere cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenec ektir.

A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.