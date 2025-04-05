Fenerbahçe’de iki büyük sorun! Yazın dert olabilirler

Diğer yandan yönetim ve teknik heyet de transfer konusunda adımlar atmayı sürdürüyor.

Fenerbahçe , şampiyonluk için yarıştığı geride bırakmak adına mücadelesine devam ediyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına oldukça emin.

Kanarya'nın sezon başında ve ara transferde kiralık gönderdiği iki futbolcunun durumu, gidişatı belirleyecek. Toulouse forması giyen Miha Zajc şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Lincoln (Takvim Foto Arşiv)

Kontenjan için gönderilen Lincoln de Hull City'de vasatı aşamadı. Şu ana kadar 5 maçta forma giyip istikrar yakalayamadı. Brezilyalı oyuncunun da 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolcular için yönetim teklif bekliyor. Eğer resmi bir öneri gelirse kolaylık sağlanacak. Aksi takdirde fesih işlemleri için görüşmeler yapılacak.