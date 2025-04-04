Ryan Kent’ten Fenerbahçe itirafı!

Rangers'ta geçirdiği 5 sezonun ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan İngiliz futbolcu, sarı lacivertli kulüpteki günleriyle alakalı olarak "Yukarıdaki insanlarla ilk yılda yaşanan sorunlar, o kulüpte oynamamı engelleyen bazı şeyler vardı." dedi.



"BAZI TAKIMLARDA YÖNETİCİLER SİZİ ENGELLİYOR"



Seattle Sounders Yardımcı Antrenörü Andy Rose'un kendisi için "Fenerbahçe'den ayrılıp müsait olması, bizim için keşfetmemiz gereken ilginç bir fırsattı. Bize katılmayı seçtiği için gerçekten heyecanlıyız." sözlerini sarf etmesi üzerine bu duyguların karşılıklı olduğunu vurgulayan Kent, "Antrenörlerin heyecan verici bir oyuncu aradıklarını söylemelerini duymak beni heyecanlandırdı. Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum." sözlerini sarf etti.



"BİRKAÇ ZOR YIL GEÇİRDİM"



"Kariyerimde birkaç zor yıl geçirdim, muhtemelen her şeyden çok, oyunda keyif bulmaya çalışmak." diyen Kent, Seattle Sounders'ın sadece kariyerini canlandırmak için değil, aynı zamanda oyuna olan sevgisini yeniden keşfetmek için mükemmel bir yer olacağını söyledi.