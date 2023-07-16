Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.07.2023 22:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 22:27
    ABONE OL

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023! Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023! Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arap Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği

    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi

    (Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 330,17 524.964
        Fizyoterapi TYT 90/93 300,94 790.600
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 295,69 848.151
        Eczane Hizmetleri TYT 40/41 293,77 870.284
        Çocuk Gelişimi TYT 80/82 282,56 1.008.252
        Adalet TYT 65/67 278,42 1.063.374
        Optisyenlik TYT 80/82 273,99 1.125.158
        Tapu ve Kadastro TYT 43/45 268,13 1.211.340
        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,32 1.254.269
        Aşçılık TYT 50/52 260,22 1.335.910
        Yaşlı Bakımı TYT 75/77 255,67 1.412.315
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 255,29 1.418.883
        Geleneksel El Sanatları TYT 25/26 254,3 1.435.979
        Elektrik TYT 40/41 250,69 1.500.089
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 242,02 1.665.227
        Makine TYT 30/31 239,99 1.705.617
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 239,06 1.724.882
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,78 1.836.832
        Dış Ticaret TYT 48/50 230,38 1.912.245
        Yapı Denetimi TYT 30/31 229,68 1.928.161
        Gıda Teknolojisi TYT 40/41 228,53 1.954.839
        İşletme Yönetimi TYT 40/41 228,46 1.956.527
        Bahçe Tarımı TYT 25/26 225,3 2.031.089
        İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 224,97 2.038.997
        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 222,8 2.091.005

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 358,56 150.905
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,35 194.845
        Sağlık Yönetimi EA 40/41 263,54 721.861
        İşletme EA 30/31 235,55 1.066.964
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 20/21 232,66 1.107.234
        Sosyoloji EA 50/52 228,54 1.165.809
        İktisat EA 30/31 225,34 1.211.565
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 222,66 1.250.410
        Felsefe EA 20/21 218,34 1.312.206

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,22 121.151
        Hemşirelik SAY 100/103 340,96 192.628
        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/30 298,48 298.274
        Matematik SAY 30/31 272,85 394.366
        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 245,37 554.715
        Bahçe Bitkileri SAY 20/21 235,18 640.853

        📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 407,84 16.613
        Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,61 30.967
        Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,62 51.354
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 348,75 114.602
        İlahiyat SÖZ 125/129 282,76 488.966
        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 277,21 538.560
        Coğrafya SÖZ 50/52 275,17 557.355
        İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 246,99 852.669
        Tarih SÖZ 80/82 244,67 879.002
        İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 215,05 1.209.135
        İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 179,61 1.461.693

        📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Arap Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 240,16 90.317
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV artışı açıklaması
        Haberler Eğitim Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023! Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
            loading
            SON DAKİKA