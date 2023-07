Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023! Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 358,56 150.905

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,35 194.845

Sağlık Yönetimi EA 40/41 263,54 721.861

İşletme EA 30/31 235,55 1.066.964

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 20/21 232,66 1.107.234

Sosyoloji EA 50/52 228,54 1.165.809

İktisat EA 30/31 225,34 1.211.565

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 222,66 1.250.410

Felsefe EA 20/21 218,34 1.312.206

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 387,22 121.151

Hemşirelik SAY 100/103 340,96 192.628

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/30 298,48 298.274

Matematik SAY 30/31 272,85 394.366

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 245,37 554.715

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 235,18 640.853