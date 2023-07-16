Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri 2023! Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kilis 7 Aralık Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kilis 7 Aralık Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arap Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Hemşirelik
(Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)