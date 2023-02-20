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    • Eğitim
    • 20.02.2023 22:50
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    • 20.02.2023 22:55
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    HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? Son dakika Valilik ve MEB'den açıklama!

    MEB ve Valilik son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ın ardından bu kez de Hatay'da deprem meydana geldi. Bu noktada gözler 21 Şubat Pazartesi gününe çevrildi. Peki HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? İşte Son dakika Valilik ve MEB'den açıklamalar...

    HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP’TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın hangi illerde okullar açılacak sorusu Hatay'daki iki büyük deprem sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? İşte son dakika gelişmeler...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 20 Şubat gün içinde yapılan açıklama şöyle:

    ''10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

    Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

    İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

    Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.''

    HASTANE SINIFLAR AÇILIYOR

    Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde tüm hastanelerde, 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açılacağını duyurdu. Bakan Özer, "Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanelerde gören öğrencilerimiz eğitim almayacak ayrıca fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecek. 1 Mart itibariyle LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme kursları açacağız. 2. ve 3. Kategoride olan, eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibariyle destekleme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bakanlık olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık" dedi.

        "TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

        11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağın 1 Mart itibariyle tüm öğrencilere ulaştırılacağının altını çizen Bakan Özer, "Diğer sınıflar için ise özellikle bu 2 ve 3. Kategoride olan illerimiz için tüm kitapları tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. 2 ve 3. Kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde merkezlerde ana sınıfı ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Örneğini dün Gaziantep İslahiye'de gördük. Bu örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Depremin başlangıcından itibaren çadır merkezleri ve toplanma yerlerinde öğrencilerimiz için psikososyal destek çadırları oluşturduk. Bu çadırların sayısı 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun ve etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar. Bu kapsamı her geçen gün daha fazla arttıracağız. Farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kullanacağız. Burada önemli olan şey güvenlikli bir şekilde süreci yönetebilmek. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Süreci her geçen gün yeni gelişmelerle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinde deprem olduktan sonra tüm imkanlarıyla sahada."
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