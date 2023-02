HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? Son dakika Valilik ve MEB'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremin başlangıcından itibaren çadır merkezleri ve toplanma yerlerinde öğrencilerimiz için psikososyal destek çadırları oluşturduk. Bu çadırların sayısı 377'ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun ve etkinliklerle sürekli desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar. Bu kapsamı her geçen gün daha fazla arttıracağız. Farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kullanacağız. Burada önemli olan şey güvenlikli bir şekilde süreci yönetebilmek. Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim ve öğretimi başlatmayacağız. Süreci her geçen gün yeni gelişmelerle birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinde deprem olduktan sonra tüm imkanlarıyla sahada."