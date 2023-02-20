HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? Son dakika Valilik ve MEB'den açıklama!

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"

11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağın 1 Mart itibariyle tüm öğrencilere ulaştırılacağının altını çizen Bakan Özer, "Diğer sınıflar için ise özellikle bu 2 ve 3. Kategoride olan illerimiz için tüm kitapları tekrar basmaya başladık. İnşallah onlar da bittiği zaman tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. 2 ve 3. Kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve konteyner kentlerde merkezlerde ana sınıfı ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Örneğini dün Gaziantep İslahiye'de gördük. Bu örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız" diye konuştu.