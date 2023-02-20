HATAY, NİĞDE, GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? Son dakika Valilik ve MEB'den açıklama!

Yarın hangi illerde okullar açılacak sorusu Hatay'daki iki büyük deprem sonrası gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 21 Şubat Okullar yine kapanacak mı? İşte son dakika gelişmeler...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 20 Şubat gün içinde yapılan açıklama şöyle:
''10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.
Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.''
HASTANE SINIFLAR AÇILIYOR
Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde tüm hastanelerde, 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açılacağını duyurdu. Bakan Özer, "Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanelerde gören öğrencilerimiz eğitim almayacak ayrıca fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecek. 1 Mart itibariyle LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme kursları açacağız. 2. ve 3. Kategoride olan, eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de 8 ve 12. sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibariyle destekleme kursları alarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Bakanlık olarak 8 ve 12. sınıfın 10 ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık" dedi.