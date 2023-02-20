YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Salı okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...
Yarın okullar tatil mi, okullar hangi illerde ne zaman açılacak sorusu deprem felaketinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası 81 ilde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı son açıklamada okulların ne zaman açılacağını duyurdu. İşte 21 Şubat 2023 Salı okul tatil olan iller listesi! İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman...
MEB'den son dakika açıklama geldi! Yarın okullar var mı, tatil mi belli oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün (20 Şubat 2023) hangi illerde okulların ne zaman açılacağına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. İl il açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir 81 ilde yarın okullar tatil mi? İşte sıcak gelişmeler...
YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
Son dakika...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından 10 il için oluşturulan eğitim öğretim takvimini açıkladı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi.
Bugün 71 ilde eğitim öğretime başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilden diğer illere naklini aldıran öğrenci sayısının da 74 bin 884'e yükseldiğini açıkladı.
Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi.
Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimin başlatılacağını belirten Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitimin başlayacağı illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." dedi.