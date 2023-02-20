YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 Salı okul tatili olan İLLER LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ın da eklendiğini ifade eden Bakan Özer, bu kentteki öğrenciler için ikinci dönemde devam şartı aranmayacağını söyledi.



Sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimin başlatılacağını belirten Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitimin başlayacağı illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda eğitime başlamayacağız." dedi.



