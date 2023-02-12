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    • Eğitim
    • 12.02.2023 10:17
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    • 12.02.2023 10:17
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    ATA AÖF bütünleme sınavı uzaktan mı? ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2023! ATA AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi?

    ATA AÖF sınavları online mi olacak merak ediliyor. 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. MEB'e bağlı okullarda da 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi. Eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler de 'ATA AÖF sınavları nasıl olacak, online mi? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, ertelendi mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte ATA AÖF sınav takvimi 2023 ve diğer detaylar...

    ATA AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLINE MI?

    ATA AÖF sınavları nasıl olacak, bütünleme sınavı uzaktan online mi olacak soruları gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

    ATA AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    ATA AÖF sınavlarının online mi, yüz yüze mi yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    ATA AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

    Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    ''Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı tüm Türkiye ve Bakü için ileri bir tarihe ertelenmiştir.''

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açıklamanın devamında ise " Bütünleme sınav tarihleri belirlendiğinde web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır. Tüm Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizle..." ifadeleri kullanıldı.

        YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİNİ ERTELEDİ

        Öte yandan YÖK geçtiğimiz gün üniversitelerle ilgili yaptığı açıklamada bahar dönemi açılışının ertelendiğini duyurmuştu.

        YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir" denildi.
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        Haberler Eğitim ATA AÖF bütünleme sınavı uzaktan mı? ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2023! ATA AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi?
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