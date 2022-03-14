Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.03.2022 09:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 09:26
    ABONE OL

    AÖL sınav sonuç giriş ekranı! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

    Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler AÖL sınav sonuç giriş ekranı araştırmalarını hızlandırdı. 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi mi? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuç giriş ekranı!

    AÖL sınav sonuç giriş ekranı! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 2. dönem sınavlarına katılıp ter döktü ve sonuçları merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...

    AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?

    AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.

    AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

    1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.br>
    3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlıkçıların maaşlarına zam
        Haberler Eğitim AÖL sınav sonuç giriş ekranı! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?
            SON DAKİKA