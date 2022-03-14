AÖL sınav sonuç giriş ekranı! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 2. dönem sınavlarına katılıp ter döktü ve sonuçları merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...
AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?
AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.br>
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.