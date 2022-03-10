AÖL 2. dönem sınavları bitti mi, saat kaçta bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

AÖL 2. dönem sınavları devam ediyor. 1 Mart 2022 Salı günü başlayan sınavlar için son gün belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ile mezun olmak isteyenler sınavlara katılıp mezuniyet için istenen puanı toplamak zorunda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen AÖL 2. dönem sınavları için son gün ve sonuç tarihi araştırılıyor. Peki AÖL 2. dönem sınavları bitti mi, saat kaçta bitecek? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve araştırılan soruların yanıtları...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI BİTTİ Mİ, SAAT KAÇTA BİTECEK?
2022 yılında AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart tarihinde başlamıştı. MEB'in açıkladığı takvime göre sınavlar 10 Mart yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Açık lise sınavları bilindiği üzere bu yıl çevrim içi (online) olarak yapılıyor. Henüz sınavlara katılmamış olan öğrenciler Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden girmedikleri oturumlara katılabilir.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının tarihi hakkında bir paylaşımda bulunmadı. Bir önceki sınav 10 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.
AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?
1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
2. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.
3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.
4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.