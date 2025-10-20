PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı başlıyor! İlk Ders Gazze

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2025–2026 Akademik Yılı, anlamlı bir farkındalık temasıyla açılıyor. Bu yılın açılış töreni, “İlk Ders Gazze” başlığı altında gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025–2026 Akademik Yılı başlıyor! İlk Ders Gazze

Tören, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 11.00'de Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Büyük Amfi'de yapılacak.

Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Erhan Özden gerçekleştirecek. Ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, "7 Ekim Sonrası Ortadoğu" başlıklı ilk ders sunumuyla yer alacak.

Program, söz ve müziği Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yazılan "Can Filistin" isimli şarkının video klip gösterimiyle başlayacak ve ardından Üniversitemiz öğrencileri (MGÜ Müzik İlkokulu, MGÜ Müzik Ortaokulu, MGÜ Güzel Sanatlar Lisesi ve Üniversite Öğrencilerimiz) ve öğretim elemanları tarafından Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda gerçekleştirilecek canlı performansla devam edecektir. "Can Filistin" bestesi bu etkinlikte yaklaşık 500 kişi tarafından ilk kez seslendirilecektir.

Üniversite yönetimi, yeni akademik yılın bu özel temayla başlamasının, öğrencilerde küresel vicdan, barış ve dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

