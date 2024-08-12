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2024 3. dönem Açık Lise sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL SONUÇ SORGULAMA

20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları sonrası milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) gözler çevrilmiş durumda, sonuçların ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 09:25 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 09:25
2024 3. dönem Açık Lise sınav sonuçlarına nereden bakılır? AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL SONUÇ SORGULAMA

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AÖL 3. dönem sınavları tamamlandı, şimdi milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. MEB, sınav sonuçlarıyla ilgili duyuruyu henüz yapmadı, öğrenciler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilecek.



AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.



Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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