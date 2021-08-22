MEB’den AÖO ve AÖL için yeni sınav hakkı! Ek sınavlar ne zaman, kimler girebilir? AÖL ek sınavlar online mi olacak?

Eğitimlerini AÖL'de devam ettiren öğrencilere MEB'den yeni bir duyuru yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AÖL sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını duyurdu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos'ta tamamlanmış ve öğrenciler 16 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında sınavlarına katılmıştı. Ancak yangın ve sel felaketleri sebebiyle bir çok öğrenci kayıtlarını yenileyemedi, bazıları da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremedi. Bu nedenle MEB, ek sınav için kayıtların yeniden açılacağını bildirdi. Detaylar haberimizde...
AÖO VE AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni ek sınav tarihlerini şöyle duyurdu;
"Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.
Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."
AÖL EK SINAVLARA KİMLER GİREBİLİR?
MEB tarafından düzenlenen AÖL ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilir.
AÖL EK SINAVLAR ONLİNE Mİ OLACAK?
Pandemi koşulları nedeniyle AÖL yeni ek sınavlar da online ortamda gerçekleştirilecek.