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    • Eğitim
    • 22.08.2021 12:35
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    • 22.08.2021 12:35
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    MEB'den AÖO ve AÖL için yeni sınav hakkı! Ek sınavlar ne zaman, kimler girebilir? AÖL ek sınavlar online mi olacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanıdı. Yeni sınavlar için öğrencilerin 23-24 Ağustos'ta kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yeni sınav tarihleri açıklandı. AÖL ek sınavlar online mi olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sınavlar da online yani çevrim içi gerçekleştirilecek. Peki AÖL ve AÖO ek sınavları ne zaman, kimler girebilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB’den AÖO ve AÖL için yeni sınav hakkı! Ek sınavlar ne zaman, kimler girebilir? AÖL ek sınavlar online mi olacak?

    Eğitimlerini AÖL'de devam ettiren öğrencilere MEB'den yeni bir duyuru yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AÖL sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını duyurdu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos'ta tamamlanmış ve öğrenciler 16 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında sınavlarına katılmıştı. Ancak yangın ve sel felaketleri sebebiyle bir çok öğrenci kayıtlarını yenileyemedi, bazıları da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremedi. Bu nedenle MEB, ek sınav için kayıtların yeniden açılacağını bildirdi. Detaylar haberimizde...

    AÖO VE AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni ek sınav tarihlerini şöyle duyurdu;

    "Afet bölgelerindeki il millî eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas hâlindeyiz. Millî eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

    Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

    AÖL EK SINAVLARA KİMLER GİREBİLİR?

    MEB tarafından düzenlenen AÖL ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilir.

    AÖL EK SINAVLAR ONLİNE Mİ OLACAK?

    Pandemi koşulları nedeniyle AÖL yeni ek sınavlar da online ortamda gerçekleştirilecek.

        AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Kayıt yenileyecek öğrencilerin istenen ücreti T.C. Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası'na yatırması gerekiyor.

        ''https://odeme.meb.gov.tr'' adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırmanız münkündür.

        AÖL EK SINAVINA NASIL GİREBİLİRİM?

        Adaylar ek sınavlara "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden öğrenci girişi yaparak katılabilecek. Verilen adrese tıkladıktan sonra girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri istenmektedir.

        MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI
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        Haberler Eğitim MEB'den AÖO ve AÖL için yeni sınav hakkı! Ek sınavlar ne zaman, kimler girebilir? AÖL ek sınavlar online mi olacak?
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