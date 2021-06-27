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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:25
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    • 27.06.2021 15:25
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    26-27 Haziran YKS üniversite sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu?

    YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulaması arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılan adaylar merakla sonuç tarihini araştırmaya başladı ve ÖSYM'den konuyla ilgili haber gelip gelmediğini merak eder oldu. YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Peki ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? YKS sınavında dönüştürülmüş puan neyi ifade ediyor, nasıl hesaplanır?

    takvim.com.tr
    YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılmaya başladı. ÖSYM'nin 3 oturumda gerçekleştirdiği üniversite sınavına katılan adayların gözü kulağı gelecek habere çevrildi, sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki YKS sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı belli oldu, ÖSYM'den açıklama geldi mi? YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 torumda gerçekleştiriliyor. Bugün TYT oturumu sonrasında yarın AYT ve YDT oturumları yapılacak. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?

    2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

    YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?

    2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2020 YKS'ye girmeden de bu puanlarını kullanabilecek. Ancak puanların dönüştürüleceğini unutmayın.

    2020-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2020-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor:

        1. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* (Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır) hesaplanacak. 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.

        2. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2020-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2019-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.

        3. Hem 2019-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2020-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

        4. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2020-TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.

        5. Bütün adayların başarı sıraları, 2020-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek.

        * Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır.

        2020-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.
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        Haberler Eğitim 26-27 Haziran YKS üniversite sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS sonuç tarihi belli oldu mu?