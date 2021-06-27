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    • Eğitim
    • 27.06.2021 15:08
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    • 27.06.2021 15:08
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    2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?

    2021 YKS sözel puan türünde öğrenciler barajı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini araştırıyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yapılacak olan TYT - Temel Yeterlilik Testi ve AYT - Alan Yeterlilik Testi sınavlarından ilki olan TYT dün gerçekleştirildi. Üniversite adayları yaptıkları netlere göre YKS puanları belli olacak. YKS sonucuna göre belirli bir puan baraj şartına ulaşan adaylar tercih yapabilecekler. Peki, 2021 YKS baraj puanı kaç oldu? 2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net lazım? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS sözelde 180 puan için kaç net yapmak gerekiyor?

    2021 YKS sözel puan türünde barajı geçmek için kaç net yapmak gerekir? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT dün gerçekleşti. Bugün öğrenciler AYT ve YDT sınavları için ter dökecek. Bu noktada milyonlarca kişi 2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. İşte merak edilen soruların cevapları!

    YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

    Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

    İşte 2021 YKS sözel puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

        ÖRNEK: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday, 2020 YKS puan barajını geçecektir.

        Bir aday TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:

        Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16,75 üstünde net yapması gerekir.

        Bu adayın, 2020 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 17,25 üstünde net yapması gerekir.

        Bu adayın, 2020 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 17 üstünde net yapması gerekir.

        OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

        Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

        Son sınıftaki adayların 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM'nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS sözel puan türünde 180 puanı geçmek için kaç net yapmak gerekir? AYT'de 200-250-300 puan nasıl alınır?