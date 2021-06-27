YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları yayınlandı mı? Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı?

YKS AYT Fizik zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS AYT Fizik soruları cevapları yayınlandı mı? YKS Fizik soruları cevapları sınava giren milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları hakkında son bilgiler!
YKS AYT FİZİK SORU CEVAPLARI!
YKS AYT Fizik soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 AYT SORU DAĞILIMI
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
Tarih-1 10 soru,
Coğrafya-1* 6 soru olacak.