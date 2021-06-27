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    • Eğitim
    • 27.06.2021 11:12
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    • 27.06.2021 11:13
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    YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları yayınlandı mı? Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı?

    2021 YKS AYT Fizik sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 2021 YKS ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi, 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 13:15 itibariyle sona erdi. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2021 YKS AYT heyecanı tamamlandı. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için çaba sarf ederken, sınavın ardından gözler YKS AYT soru cevapları için çevrildi. ÖSYM tarafından soru cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Fen Bilimleri Testi soru dağılımı; fizik testi 14 soru, kimya testi 13 soru, biyoloji testi 13 soru şeklinde yapıldı. YKS TYT Fizik soru cevapları öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, YKS AYT Fizik soru cevapları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS AYT Fizik soru cevapları!

    YKS AYT Fizik zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS AYT Fizik soruları cevapları yayınlandı mı? YKS Fizik soruları cevapları sınava giren milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları hakkında son bilgiler!

    YKS AYT FİZİK SORU CEVAPLARI!

    YKS AYT Fizik soru cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru cevapları hakkında bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    2021 AYT SORU DAĞILIMI

    Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi içerisinde soru dağılımı;
    Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru,
    Tarih-1 10 soru,
    Coğrafya-1* 6 soru olacak.

        * Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

        TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

        Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;
        Tarih-2 testi 11 soru,
        Coğrafya-2 testi 11 soru,
        Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

        Matematik Testi soru dağılımı;
        Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.

        Fen Bilimleri Testi soru dağılımı;
        Fizik testi 14 soru,
        Kimya testi 13 soru,
        Biyoloji testi 13 soru

        AYT BARAJ PUANI KAÇ?

        AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.
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        2021 YKS maratonu AYT ile devam ediyor!
        Haberler Eğitim YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları yayınlandı mı? Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı?