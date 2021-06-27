YKS AYT Fizik soru cevapları! 2021 YKS AYT Fizik soru cevapları yayınlandı mı? Fizik sınavı zor muydu kolay mıydı?

* Adaylar, Coğrafya-1 sorularında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2021 yılında Gerçekleştirilecek

TYT ve AYT sınavlarına esas Coğrafya Dersi Kazanım ve Açıklamaları"ndaki kazanımlardan sorumlu olacaklardır ancak 11. ve 12. sınıfseviyelerinde sadece 4 saatlik programda yer alan kazanımlardan (ilgili belgede kırmızı renkle yazılmış olan) sorumlu değillerdir.

Sosyal Bilimler-2 Testi içerisinde soru dağılımı;

Tarih-2 testi 11 soru,

Coğrafya-2 testi 11 soru,

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) testi 12 soru,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) testi 6 soru olacak.

Matematik Testi soru dağılımı;

Matematik testi toplamda 40 sorudan oluşacak. İçerisinde lise öğrenimi esnasında karşılaşılan tüm alan konuları yer alabilecek.