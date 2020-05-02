20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merakla beklenen sözleşmeli öğretmen başvuruları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmen başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için merak edilenler!
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmen adayları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden E-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Adaylar başvuracağı alanı, mezuniyet bilgilerini ve formasyon eğitimlerinin olup olmadığı bilgisini sisteme girecek.
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular Haziran ayında başlayacak. Henüz başvuru ekranı aktif değil. Başvuru süreci başladığında alımlar https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Evet" ise izlenecek adımlar şu şekilde:
2020 Ocak Sözlemeli Öğretmenliğe Başvuru ve atama Duyurusu kapsamında yapmış olduğnuz başvurudaki aynı mezuniyetle ve aynı alana mı başvurmak istiyorsunuz? Yanıt Evet ise;
"https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.
Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.
"Alan, mezuniyet,formasyon eğitim durumunuzu Ocak 2020 ataması kapsamındaki verilerinizle sistem tarafından karşılaştırılır." Bilgiler uyuşuyor mu? Yanıt Evet ise;
Sisteme resminizi yükleyin. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
Başvurunuzu kaydedin. (Onay işlemi otomatik olarak yapılacaktır.)
Başvuru Formunuzu cihazınıza çıktısını alarak muhafaza edin.
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Hayır" ise izlenecek adımlar şu şekilde:
"https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.
Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.
Sisteme resminizi ve atamaya esas belgelerinizin (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) okunaklı şekilde taranmış hallerini yükleyin.
Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
Başvuru onayı için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçin
Başvurunuzu kaydedin. (onay veya ret işlemi seçtiğiniz il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)
Başvuru onay veya ret durumunu sistem üzerinden takip edin
Başvurunuzun onaylanması durumunda Elektronik Başvuru Formunuzu cihazınıza kaydedin veya çıktısını alarak muhafaza edin. Ret durumunda ret gerekçeleri doğrultusunda yeniden başvuru yapabilirsiniz.