20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Hayır" ise izlenecek adımlar şu şekilde:

"https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.

Sisteme resminizi ve atamaya esas belgelerinizin (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) okunaklı şekilde taranmış hallerini yükleyin.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvuru onayı için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçin