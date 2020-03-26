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canlı izle! yayın 5. 6. 7. ve 8. sınıf ders programı!

canlı izle! yayın ders programı öğrencilerin merak konusu. 5. 6. 7. ve 8. sınıflar EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Öğrenciler 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. MEB tarafından TRT işbirliğiyle hazırlanan derslerde öğretmenler detaylı konu anlatımı yapıyor ve öğrenciler de dersleri izleyip notlar alarak derslerinden geri kalmamış oluyor. Haberimizden EBA TV ortaokul kanalını internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın yayın akışına göre öğleden sonra dersler tekrar yayınlanıyor. İşte, me ekranı!

  • Eğitim
  • 26.03.2020 10:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:35
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EBA TV ortaokul canlı izle!

EBA TV ortaokul canlı izle! EBA TV ortaokul kanalı canlı yayın öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 5. 6. 7. ve 8. sınıfa giden öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. Öğrenciler uzaktan eğitim ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Din Kültürü gibi dersler alıyor. İşte, EBA TV ilkokul canlı izleme ekranı ve EBA TV ders programı!

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