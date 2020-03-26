EBA TV ortaokul canlı izle! EBA TV ortaokul kanalı canlı yayın öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 5. 6. 7. ve 8. sınıfa giden öğrenciler, EBA TV'nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. Öğrenciler uzaktan eğitim ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Din Kültürü gibi dersler alıyor. İşte, EBA TV ilkokul canlı izleme ekranı ve EBA TV ders programı!

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE!

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

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