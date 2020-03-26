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canlı izle! EBA lise kanalı 9. 10. 11. ve 12. sınıf canlı yayın günlük ders programı!

canlı izle! Uzaktan eğitim alan lise öğrencileri EBA lise kanalı ders programı hakkında araştırma yapıyor. yayın ders programı merak ediliyor. EBA TV lise kanalında 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik hazırlanan içeriklerle eğitim veriliyor. Bu eğitimler sayesinde öğrenciler 30 Nisan’a kadar derslerinden geri kalmayacak. Haberimizden kanalın canlı yayınını izleyebilir, ders tekrarlarını bulabilir ve ders programını öğrenebilirsiniz. İşte, me ekranı!

  • Eğitim
  • 26.03.2020 10:26
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:35
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EBA TV lise canlı izle! EBA lise kanalı canlı yayın günlük ders programı!

EBA TV lise canlı izle! EBA TV lise canlı yayın ders programı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. EBA TV lise kanalında öğretmenler Edebiyat, Geometri, İngilizce ve diğer pek çok dersi online olarak anlatıyor. Öğrenciler de bu dersleri yakından takip ediyor. Özellikle YKS'ye hazırlanan lise öğrencileri dersleri kaçırmak istemiyor. Haberimizde bulunan EBA TV canlı izleme ekranı ile dersleri internet üzerinden de izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız ve yeniden izlemek istediğiniz bir ders olduğunda ders tekrarlarını da bulabilirsiniz.

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