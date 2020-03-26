EBA TV lise canlı izle! EBA TV lise canlı yayın ders programı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. EBA TV lise kanalında öğretmenler Edebiyat, Geometri, İngilizce ve diğer pek çok dersi online olarak anlatıyor. Öğrenciler de bu dersleri yakından takip ediyor. Özellikle YKS'ye hazırlanan lise öğrencileri dersleri kaçırmak istemiyor. Haberimizde bulunan EBA TV canlı izleme ekranı ile dersleri internet üzerinden de izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız ve yeniden izlemek istediğiniz bir ders olduğunda ders tekrarlarını da bulabilirsiniz.

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