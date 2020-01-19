18-19 Ocak'ta AÖF final sınavına giren öğrenciler şimdi AÖF soru cevaplarının ve AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2020 AÖF final sınavı sonuçlarının 29-30 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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