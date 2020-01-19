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  • 20.01.2020 09:22
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:22

final sınav soruları ve yorumları nasıl? AÖF final sınav soru ve cevapları 'te yayında mı?

final sınavları yapıldı. Öğrenciler ve cevaplarını merakla bekliyor. Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF soru ve cevaplar "ANADOLUM e-Kampüs" sayfası üzerinden erişime açılacak. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra "Derslerim" sekmesine tıklanıyor. Bu bölümde çıkmış sorular görüntülenebiliyor. 4 yanlış 1 doğru uygulamasından sonra öğrenciler, soruları daha dikkatli çözmeye başladı. 20 sorunun sorulduğu 30 dakika boyunca öğrenciler yanlışın doğruyu götürmemesi için sorular üzerinde bolca düşünüyor. İşte AÖF final sınav soruları ve yorumları detayları haberimizde...

AÖF final sınav yorumları AÖF final sınavı nasıldı

18-19 Ocak'ta AÖF final sınavına giren öğrenciler şimdi AÖF soru cevaplarının ve AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2020 AÖF final sınavı sonuçlarının 29-30 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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