Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda

FENER PLZEN'DE KAYIP YAŞADI! HAKEM SKANDALI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkan Fenerbahçe, beklenmedik bir sonuçla sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçın genelinde topa daha fazla sahip olan ve pozisyon üreten taraf sarı lacivertliler olsa da, galibiyet bir türlü gelmedi.

Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren baskı kuran Fenerbahçe, En-Nesyri, Fred ve Jhon Duran ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak bir türlü fileleri havalandıramadı. Maç boyunca sahadaki en etkili isimlerden biri olan Duran, ceza sahasında rakip savunma arasında etkili olmaya çalışsa da, son vuruşlarda başarılı olamadı.