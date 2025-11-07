Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Bir taraftan mücadele ettiği kulvarlarda başarıya ulaşmak isteyen Fenerbahçe, diğer yanda transfer gündemini sıcak tutuyor. Sarı lacivertliler, iki yıldız futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Rekor bonservis de ödenebilir. İşte detaylar...
Bir yandan Süper Lig ve Avrupa arenasında başarı hedefleyen Fenerbahçe, diğer yandan transfer gündemini sıcak tutuyor. Sarı lacivertli yönetim, kadroya iki önemli yıldızı kazandırmak için nabız yoklamaya başladı. Fenerbahçe, gerekirse kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır görünüyor. Taraftarın beklentisi büyük, yönetim ise nokta atışı takviyelerle hem lig hem Avrupa kupalarında zirve yarışını sürdürmek istiyor.
SARAN DÖNEMİNE HIZLI BAŞLANGIÇ
Yaz transfer döneminde Kadıköy'e adeta yıldız yağmuru yaşatan sarı lacivertliler, yeni başkan Sadettin Saran yönetiminde yeniden atağa kalktı. Yönetim, güçlü bir kadro kurmak için titiz bir çalışma yürütüyor. Saran ve ekibi, Fenerbahçe'yi hem Süper Lig'de hem Avrupa'da söz sahibi yapmak istiyor.
Yeni dönemde sportif direktörlük ekibiyle birlikte hareket eden Saran yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer hedeflerini belirledi. Taraftarın heyecanı yüksek, yönetim de bu ilgiyi sürdürmek için transferde büyük oynamaya kararlı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen deplasmanına çıkan Fenerbahçe, beklenmedik bir sonuçla sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçın genelinde topa daha fazla sahip olan ve pozisyon üreten taraf sarı lacivertliler olsa da, galibiyet bir türlü gelmedi.
Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren baskı kuran Fenerbahçe, En-Nesyri, Fred ve Jhon Duran ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak bir türlü fileleri havalandıramadı. Maç boyunca sahadaki en etkili isimlerden biri olan Duran, ceza sahasında rakip savunma arasında etkili olmaya çalışsa da, son vuruşlarda başarılı olamadı.
Ancak Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel hakem Allard Lindhout oldu. Hollandalı düdük, tartışmalı kararlarıyla sarı lacivertlilerin tepkisini çekti. Özellikle 90+5. dakikada Jhon Duran'a yapılan müdahale sonrası VAR'a gitmesine rağmen penaltı kararı vermemesi, büyük infial yarattı.
Tüm Türkiye, sosyal medyada bu kararı tartıştı. Taraftarlar, "Üç puan elimizden alındı" yorumlarında bulundu.
TEDESCO'DAN FLAŞ SÖZLER! "PENALTIYI HAKEME SORUN"
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hakem kararlarına göndermeli açıklamalarda bulundu. "Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama oynadık. Forvetlere direkt oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda değişikliklerle üç net pozisyonumuz vardı, atamadık. Birini atsak kazanırdık." dedi.
Tedesco, hakemle ilgili konuşmaktan kaçınarak, "Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur." diyerek tepkisini dolaylı yoldan dile getirdi.
Ayrıca Oğuz Aydın ve Szymanski'nin performanslarından memnun olduğunu vurgulayan Tedesco, geniş kadronun avantajına dikkat çekerek; "Zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor. Oyuna sonradan girenler de katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEN SOSYAL MEDYADA PENALTI PAYLAŞIMI! VAR'A GÖNDERME
Maçın ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Jhon Duran'ın pozisyonunda verilmeyen penaltıya atıf yapan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Şortunu çekti. VAR: 'İnceleme öneriyorum.' Hakem: 'Devam.'"
Bu gönderi kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Taraftarlar, "Bu kadar bariz pozisyon nasıl verilmez?" diyerek öfkelerini dile getirdi.
SKRINIAR'DAN MAÇ SONU TEPKİ! "HAKEM BANA DEDİ Kİ..."
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hem takım performansını hem de hakem kararını değerlendirdi.
Slovak savunmacı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakip adam markajı yaptı, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarıda daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik." dedi.
90+5'te yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak ise, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Hakem Allard Lindhout, Jhon'un önce çektiğini söyledi. Garip ama karar böyle." ifadelerini kullandı.
Skriniar, ayrıca takımın genel performansına değinerek, "Mücadele gücümüz önceki maçların biraz altındaydı ama savunmada sağlam durduk. Gol yemememiz önemli." diye konuştu.
OOSTERWOLDE VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI! FERENCVAROS MAÇINDA YOKLAR
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek, Viktoria Plzen karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 43. dakikada kart gören İsmail Yüksek ve 48. dakikada uyarı alan Oosterwolde, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.
Bu gelişme, Tedesco'nun planlarını zorlaştıracak gibi görünüyor. Özellikle orta sahada İsmail'in yokluğu, takımın dengesini etkileyebilir. Teknik heyet, alternatif oyuncular üzerinde çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK KARARI! "SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Son dönemde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen İsmail Yüksek için yönetimden önemli bir karar çıktı. Jose Mourinho döneminde yedek kalan milli futbolcu, Domenico Tedesco yönetiminde yeniden parladı.
Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken İsmail'i, Bundesliga ve Premier Lig ekipleri yakın takibe aldı. Beşiktaş derbisinde tribünde iki kulübün scoutlarının yer aldığı öğrenildi.
Ancak yönetim, ara transfer döneminde oyuncuyu satmama kararı aldı. Hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı hedefi nedeniyle İsmail'in takımda kalması gerektiği vurgulandı. Kulüplere, "Sezon sonu görüşelim." mesajı iletildi.
ORTA SAHAYA YENİ YILDIZ! WESTON MCKENNIE HAMLESİ
Ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Juventus forması giyen Weston McKennie, sarı lacivertlilerin radarında.
27 yaşındaki Amerikalı yıldız, Juventus'ta bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu uygun şartlarda elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe ise futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek istiyor. Juventus'un beklentisi 7-8 milyon Euro civarında. Yönetim, bu bedeli makul seviyeye çekmek için görüşmelere hazırlanıyor.
McKennie'nin çok yönlü orta saha profili, Tedesco'nun sistemine uygun görülüyor. Transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe orta sahasında dinamizm artacak.
MATETA BOMBASI! 30 MİLYON EUROLUK DEV HAMLE
Forvet hattında En-Nesyri'den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın da istikrarsız performansı nedeniyle golcü arayışına başladı. Hedefteki isim: Crystal Palace'ın Fransız yıldızı Jean-Philippe Mateta.
Tedesco'nun onayını alan yönetim, İngiliz ekibiyle temasa geçti. 1.92 boyundaki dev golcü için kesenin ağzı açılıyor. Tüm şartlar zorlanarak transfer bitirilmeye çalışılacak.
Fenerbahçe, Mateta transferi için 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Bu transfer gerçekleşirse, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Daha önceki rekor, Kerem transferinde 25 milyon euro idi.
Mateta, 2022'de Mainz'dan 11 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro civarında. Fransız golcü de yeni bir maceraya sıcak bakabilir.
MATETA'NIN İSTATİSTİKLERİ VE OYUN TARZI
Fransız forvet, bu sezon EFL Cup, Community Shield, Konferans Ligi Elemeleri, Konferans Ligi ve Premier Lig olmak üzere 17 maçta görev aldı. Toplamda 1413 dakika sahada kalan Mateta, 8 gol kaydetti. Henüz asist yapamasa da, takımının hücum hattında önemli bir rol oynadı.
Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle tanınan Mateta, Fenerbahçe'nin aradığı santrfor profiline tam olarak uyuyor. Yönetim, bu transferle kulübün hücum hattını güçlendirerek Avrupa sahnesinde iddialı hale gelmeyi hedefliyor.