Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA) ANKETLERDE NE ÇIKTI? Merkez Bankası 'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olmuştu. Bu tahmin, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 12.94 seviyesine işaret etmişti. AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.93'lük tahmin emeklilerin zam oranının yüzde 13.08 olabileceğini gösterirken, Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.99'luk yıl sonu TÜFE tahmini ise emeklilerin zam oranının yüzde 13.13 çıkabileceğini ortaya koymuştu.

TABAN AYLIK NE OLUR?



Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada da 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, Merkez'in tahminine göre emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine yükselecek.