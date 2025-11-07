PODCAST CANLI YAYIN

Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası, yeni enflasyon tahmin aralığını yüzde 31-33 olarak açıkladı. Peki buna göre emekliler ne kadar zam alabilecek? İşte detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları güçlendi. Hafta başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon verisinden 4'üncüsü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken, geriye sadece Kasım ve Aralık enflasyonu verisi kaldı.

Şimdi de Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın son enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Bu yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 12.28'i bulacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 olması halinde emekliler yüzde 13.99 zam alabilecek. Yani emeklilerin zam aralığı yüzde 12.28-yüzde 13.99 aralığında bekleniyor.

ANKETLERDE NE ÇIKTI?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olmuştu. Bu tahmin, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 12.94 seviyesine işaret etmişti. AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.93'lük tahmin emeklilerin zam oranının yüzde 13.08 olabileceğini gösterirken, Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.99'luk yıl sonu TÜFE tahmini ise emeklilerin zam oranının yüzde 13.13 çıkabileceğini ortaya koymuştu.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada da 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, Merkez'in tahminine göre emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT:16.881
% 12.28 zamlı: 18.954,
% 13.99 zamlı: 19.243

MEVCUT: 17.000,
% 12.28 zamlı: 19.088,
% 13.99 zamlı: 19.378

MEVCUT: 17.500,
% 12.28 zamlı: 19.649,
% 13.99 zamlı: 19.948

MEVCUT: 18.000,
% 12.28 zamlı: 20.210,
% 13.99 zamlı: 20.518

MEVCUT: 19.000,
% 12.28 zamlı: 21.333,
% 13.99 zamlı: 21.658

MEVCUT: 20.000,
% 12.28 zamlı: 22.456,
% 13.99 zamlı: 22.798

MEVCUT: 21.000,
% 12.28 zamlı: 23.579,
% 13.99 zamlı: 23.938

MEVCUT: 22.000,
% 12.28 zamlı: 24.702,
% 13.99 zamlı: 25.078

MEVCUT: 23.000,
% 12.28 zamlı: 25.824,
% 13.99 zamlı: 26.218

MEVCUT: 24.000,
% 12.28 zamlı: 26.947,
% 13.99 zamlı: 27.358

MEVCUT: 25.000,
% 12.28 zamlı: 28.070,
% 13.99 zamlı: 28.498

MEVCUT: 26.000,
% 12.28 zamlı: 29.193,
% 13.99 zamlı: 29.637

MEVCUT: 27.000,
% 12.28 zamlı: 30.316,
% 13.99 zamlı: 30.777

MEVCUT: 28.000,
% 12.28 zamlı: 31.438,
% 13.99 zamlı: 31.917

MEVCUT: 29.000,
% 12.28 zamlı: 32.561,
% 13.99 zamlı: 33.057

MEVCUT: 30.000,
% 12.28 zamlı: 33.684,
% 13.99 zamlı: 34.197

MEVCUT: 31.000,
% 12.28 zamlı: 34.807,
% 13.99 zamlı: 35.337

MEVCUT: 32.000,
% 12.28 zamlı: 35.930,
% 13.99 zamlı: 36.477

MEVCUT: 33.000,
% 12.28 zamlı: 37.052,
% 13.99 zamlı: 37.617

MEVCUT: 34.000,
% 12.28 zamlı: 38.175,
% 13.99 zamlı: 38.757

MEVCUT: 35.000,
% 12.28 zamlı: 39.298,
% 13.99 zamlı: 39.897

MEVCUT: 36.000,
% 12.28 zamlı: 40.421,
% 13.99 zamlı: 41.036

MEVCUT: 37.000,
% 12.28 zamlı: 41.544
% 13.99 zamlı: 42.176

MEVCUT: 38.000
% 12.28 zamlı: 42.666,
% 13.99 zamlı: 43.316

MEVCUT: 39.000,
% 12.28 zamlı: 43.789,
% 13.99 zamlı: 44.456

MEVCUT: 40.000,
% 12.28 zamlı: 44.912,
% 13.99 zamlı: 45.596

MEVCUT: 41.000,
% 12.28 zamlı: 46.035,
% 13.99 zamlı: 46.736

MEVCUT: 42.000,
% 12.28 zamlı: 47.158,
% 13.99 zamlı: 47.876

MEVCUT: 43.000,
% 12.28 zamlı: 48.280,
% 13.99 zamlı: 49.016

MEVCUT: 44.000,
% 12.28 zamlı: 49.403,
% 13.99 zamlı: 50.156

MEVCUT: 45.000,
% 12.28 zamlı: 50.526,
% 13.99 zamlı: 51.296

MEVCUT: 46.000,
% 12.28 zamlı: 51.649,
% 13.99 zamlı: 52.435

MEVCUT: 47.000,
% 12.28 zamlı: 52.772,
% 13.99 zamlı: 53.575

MEVCUT: 48.000,
% 12.28 zamlı: 53.894,
% 13.99 zamlı: 54.715

MEVCUT: 49.000,
% 12.28 zamlı: 55.017,
% 13.99 zamlı: 55.855

MEVCUT: 50.000,
% 12.28 zamlı: 56.140,
% 13.99 zamlı: 56.995

