Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları güçlendi. Hafta başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon verisinden 4'üncüsü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25 zam oluşurken, geriye sadece Kasım ve Aralık enflasyonu verisi kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (AA)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (AA)
Şimdi de Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın son enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)
Bu yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 12.28'i bulacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 olması halinde emekliler yüzde 13.99 zam alabilecek. Yani emeklilerin zam aralığı yüzde 12.28-yüzde 13.99 aralığında bekleniyor.
Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)
ANKETLERDE NE ÇIKTI?
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 olmuştu. Bu tahmin, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için yüzde 12.94 seviyesine işaret etmişti. AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.93'lük tahmin emeklilerin zam oranının yüzde 13.08 olabileceğini gösterirken, Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Beklenti Anketi'ndeki yüzde 31.99'luk yıl sonu TÜFE tahmini ise emeklilerin zam oranının yüzde 13.13 çıkabileceğini ortaya koymuştu.
Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)
TABAN AYLIK NE OLUR?
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada da 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, Merkez'in tahminine göre emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine yükselecek.
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.