"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 10'DAN FAZLA OLAN KONUTLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK Yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapılması zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2 bin metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak.

"Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" , nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

Yeni yapılacak 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine sığınak zorunluluğu getirilerek yapılacak sığınakların kapasitesi, seyirci kapasitesinin en az yüzde 3'ü olarak hesaplandı.

Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına ekstra şartlar eklendi. Bina içinde yer alacak sığınakların tavan döşemesinin en az 20 santim ve duvarları en az 30 santim kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.