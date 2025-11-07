PODCAST CANLI YAYIN

"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan nüfus ve şehirleşme koşullarını dikkate alarak Sığınak Yönetmeliği’ni yeniledi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle artık 10’dan fazla bağımsız bölümü olan konutlardan sanayi tesislerine, otellerden bakım evlerine kadar birçok yapıda sığınak bulundurmak zorunlu hale geldi. Yeni yönetmelik; metro tünellerinden millet bahçelerine, AVM’lerden stadyumlara kadar pek çok alanın sığınak vasfında düzenlenmesini öngörüyor. İşte sığınak yönetmeliğine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sığınak Yönetmeliği'ni yeniledi.

"Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 10'DAN FAZLA OLAN KONUTLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK
Yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapılması zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2 bin metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak.

Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildiBağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildiBağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlara sığınak zorunluluğu getirildi

Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

Yeni yapılacak 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine sığınak zorunluluğu getirilerek yapılacak sığınakların kapasitesi, seyirci kapasitesinin en az yüzde 3'ü olarak hesaplandı.

Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına ekstra şartlar eklendi. Bina içinde yer alacak sığınakların tavan döşemesinin en az 20 santim ve duvarları en az 30 santim kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.

KAMU BİNALARINDAKİ SIĞINAKLARA İLAVE TEDBİRLER
Resmi binalar ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, en az 24 saat kesintisiz elektrik teminini sağlayacak kapasitede jeneratör yapılması ve iletişim prizine ek olarak uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wi-Fi noktası kurulması gibi ilave tedbirler alınacak. 100 metrekare üzeri sığınaklarda bir lavabo ve elektrikli pişirme yeri barındıran en az 2,30 metrekare alanlı mutfak nişi yapılacak.

Ayrıca sığınağın içinde yangın söndürme cihazları ve asgari sağlık ekipmanları bulunan bir ilkyardım dolabı yer alması şartı da getirildi. Sığınaklarda batarya destekli led lamba, sabit telefon, radyo ve harici görüntülü iletişim ve haber alma aygıtları bulundurulacak. Bu sayede iletişimin sürekliliğinin sağlanması öngörüldü.

METRO TÜNELLERİ VE MİLLET BAHÇELERİ SIĞINAK VASFINA GÖRE DÜZENLENECEK
Yeni yapılacak olan metro hattı tünellerinin planlama dahilinde genel sığınak vasfında olacak şekilde projelendirilmesi, mevcutların ise eksikliklerinin giderilerek sığınak vasfında olacak şekilde düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Alışveriş merkezleri ile bölge, genel ve ticari otoparkların tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan bodrum katlarındaki otopark katlarının sığınak vasfında yapılması zorunluluğu getirildi. Mevcutların ise en geç 31 Aralık 2028'e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

Şehirlerin nefes alma noktası konumunda olan millet bahçelerinden yüzölçümü 15 bin metrekare ve üzerinde olanlarda bahçe alanının yüzde 3'ünden az olmamak şartıyla girişleri kamuflajlı olacak şekilde yeraltında genel sığınak yapılacak. Alışveriş merkezleri ya da kültür merkezlerinin bodrum katında yapılacak sinema, tiyatro, konferans salonu gibi alanlar sığınak olarak kullanılabilecek.

YAŞLI, HAMİLE VE ENGELLİ KULLANIMINA UYGUN OLACAK
Yapılacak tüm sığınaklarda yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) hazırlanan tüm standartlara ve diğer mevzuata uyulması zorunluluğu da getirildi.

Mevcut, yeni yapılacak ve tadilata konu olacak sığınaklara dair kayıtların ruhsatı ilgili idarelerce tutulup Valiliğe bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu sayede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) olası afet ve acil durum zamanlarında ülke genelinde planlama ve koordinasyon yapması kolaylaşacak.

Sığınakların, barış zamanı kullanımına olanak tanınırken bakımı ve acil durum için her an kullanıma hazır halde tutulmasına dair sorumluluk bina yöneticisine verildi. Yer altı otoparkı olan yapıların sığınak teknik özelliklerine göre projelendirmeleri yapmaları durumunda ayrıca sığınak şartı aranmayacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), acil durumlarda yer üstü ve yer altı, özel veya genel nitelikli her türlü sığınakta kesintisiz yayın yapmak üzere gereken tedbirleri alması, buna uygun kurumsal hizmete dönük özel sığınaklarını inşa etmesi zorunluluğu da yönetmelikte yer aldı.

Yönetmeliğe getirilen geçici maddeyle ilgili idare tarafından mevcutta bulunan tüm özel veya genel sığınakların en geç 1 yıl içerisinde denetimlerinin tamamlanması, kullanıma hazır olmadığı tespit edilen sığınakların yönetmeliğin 14. maddesine göre işlem yapılarak mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.

"MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN HER ADIMI ATACAĞIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
Borsa İstanbul
Mansur Yavaş hakkında "Ankapark" bombası: Soruşturma izni istendi... Çürümeye terk etti zarar 3 milyar TL!
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Rüzgar kuzeyden yağış güneyden! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O iller şemsiyeleri sıkı tutsun
İdefix
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağı ifade verdi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Özel sağlık sigortasında devrim gibi düzenleme! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi geliyor
Türk Telekom
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası o isme ağır sözler! "Rezil"
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı! Türkiye'den memnuniyet mesajı
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Sosyete bu olayı konuşuyor! Caroline Koç eşinin anısına düzenlenen törene sevgilisiyle katıldı
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi