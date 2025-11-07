"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sığınak Yönetmeliği'ni yeniledi.
"Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 10'DAN FAZLA OLAN KONUTLAR İÇİN ZORUNLU OLACAK
Yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapılması zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2 bin metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak.
Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı 1000 metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.
Yeni yapılacak 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine sığınak zorunluluğu getirilerek yapılacak sığınakların kapasitesi, seyirci kapasitesinin en az yüzde 3'ü olarak hesaplandı.
Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına ekstra şartlar eklendi. Bina içinde yer alacak sığınakların tavan döşemesinin en az 20 santim ve duvarları en az 30 santim kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.
KAMU BİNALARINDAKİ SIĞINAKLARA İLAVE TEDBİRLER
Resmi binalar ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, en az 24 saat kesintisiz elektrik teminini sağlayacak kapasitede jeneratör yapılması ve iletişim prizine ek olarak uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wi-Fi noktası kurulması gibi ilave tedbirler alınacak. 100 metrekare üzeri sığınaklarda bir lavabo ve elektrikli pişirme yeri barındıran en az 2,30 metrekare alanlı mutfak nişi yapılacak.
Ayrıca sığınağın içinde yangın söndürme cihazları ve asgari sağlık ekipmanları bulunan bir ilkyardım dolabı yer alması şartı da getirildi. Sığınaklarda batarya destekli led lamba, sabit telefon, radyo ve harici görüntülü iletişim ve haber alma aygıtları bulundurulacak. Bu sayede iletişimin sürekliliğinin sağlanması öngörüldü.