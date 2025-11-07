Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı

MEVDUAT FAİZİ SEVİYESİ TL'YE GEÇİŞİ DESTEKLİYOR

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Mevduat faizinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

KKM 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.