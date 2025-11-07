Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı.
Karahan şunları söyledi:
KÜRESEL BELİRSİZLİK TARİHSEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE
"Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.
ENFLASYONUN HEDEFE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ
2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.
Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.
SANAYİ VE HİZMET ÜRETİMİ YATAY SEYREDİYOR
Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.
Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor.
Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.
DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI
Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.
2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.
SON İKİ AYDA ENFLASYON TAHMİNLERİN ÜZERİNDE
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.9'a yükseldi.
Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti.
KİRA ENFLASYONU SON AYLARDA YAVAŞLADI
Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız.
Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.
Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.