Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıklad. Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sıkı para politikası ile enflasyonda düşüş hedefine ulaşmak istediklerini belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3 yıllık hedefi de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Karahan şunları söyledi:

KÜRESEL BELİRSİZLİK TARİHSEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

"Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

ENFLASYONUN HEDEFE ULAŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Önceki Rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

SANAYİ VE HİZMET ÜRETİMİ YATAY SEYREDİYOR

Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.

Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ediyor.

SON İKİ AYDA ENFLASYON TAHMİNLERİN ÜZERİNDE

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32.9'a yükseldi.

Son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşti.

KİRA ENFLASYONU SON AYLARDA YAVAŞLADI

Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız.

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz.

Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

MEVDUAT FAİZİ SEVİYESİ TL'YE GEÇİŞİ DESTEKLİYOR

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Mevduat faizinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor. Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

KKM 4 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ

2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Atacağımız adımları; ara hedeflerin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Bu bağlamda, dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

