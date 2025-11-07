Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek

AZERBAYCAN'A GİDİYOR Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Başkaneti Bakü 'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

3'LÜ ZİRVE

Erdoğan ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek.

İlham Aliyev, Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif

Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."