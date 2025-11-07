PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le görüşecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temas ve ziyaretlerini sürdürüyor.

AZERBAYCAN'A GİDİYOR
Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Başkaneti Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

3'LÜ ZİRVE
Erdoğan ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek.

İlham Aliyev, Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerifİlham Aliyev, Başkan Erdoğan ve Şahbaz Şerif

Ziyareti duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."


