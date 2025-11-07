ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti

ABD'de bütçe krizi dolayısıyla hükümet kapanmıştı. Ülke tarihinin en uzun kapanmasının ardından bugün yüzlerce uçuş iptal ediliyor.

Atlanta International Airport, EPAAtlanta International Airport, EPA ABD'DE UÇUŞLAR DURUYOR Federal Havacılık İdaresi'nin acil durum emrine göre, Trump yönetimi cuma gününden itibaren ülke çapındaki 40 havaalanındaki uçuşları %4 oranında azaltacak ve kapanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki cuma gününe kadar bu azaltmayı kademeli olarak %10'a çıkaracak.