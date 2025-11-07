ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti

ABD'de bütçe krizi dolayısıyla hükümet kapanmıştı. Ülke tarihinin en uzun kapanmasının ardından bugün yüzlerce uçuş iptal ediliyor.
ABD'DE UÇUŞLAR DURUYOR
Federal Havacılık İdaresi'nin acil durum emrine göre, Trump yönetimi cuma gününden itibaren ülke çapındaki 40 havaalanındaki uçuşları %4 oranında azaltacak ve kapanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki cuma gününe kadar bu azaltmayı kademeli olarak %10'a çıkaracak.
YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Birçok büyük havayolu şirketi, cuma günü ve hafta sonu için planlanan yüzlerce uçuşu önceden iptal etti. Bir havayolu yetkilisi CNN'e verdiği demeçte, iptallerin havayollarını yoğun hava koşulları gibi etkileyeceğini söyledi. Ancak bir fırtınanın aksine, bu iptaller coğrafi bir bölge yerine birden fazla şehre yayılacak.
Uçuşlar birer birer iptal edilirken ABD basınında ise manşetleri yolculara yönelik uyarılar doldurdu.