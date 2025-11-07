PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti

ABD’de bütçe krizi nedeniyle hükümetin kapanmasının ardından havacılık sektörü durma noktasına geldi. Federal Havacılık İdaresi’nin talimatıyla ülke genelinde uçuşlarda yüzde 10’a varan azaltma planlanırken, yüzlerce sefer iptal edildi. Uzmanlar, yaşanan kesintiyi “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi

ABD'de bütçe krizi dolayısıyla hükümet kapanmıştı. Ülke tarihinin en uzun kapanmasının ardından bugün yüzlerce uçuş iptal ediliyor.

ABD'DE UÇUŞLAR DURUYOR

Federal Havacılık İdaresi'nin acil durum emrine göre, Trump yönetimi cuma gününden itibaren ülke çapındaki 40 havaalanındaki uçuşları %4 oranında azaltacak ve kapanmanın devam etmesi halinde önümüzdeki cuma gününe kadar bu azaltmayı kademeli olarak %10'a çıkaracak.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Birçok büyük havayolu şirketi, cuma günü ve hafta sonu için planlanan yüzlerce uçuşu önceden iptal etti. Bir havayolu yetkilisi CNN'e verdiği demeçte, iptallerin havayollarını yoğun hava koşulları gibi etkileyeceğini söyledi. Ancak bir fırtınanın aksine, bu iptaller coğrafi bir bölge yerine birden fazla şehre yayılacak.

Uçuşlar birer birer iptal edilirken ABD basınında ise manşetleri yolculara yönelik uyarılar doldurdu.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Uçuşların en az yüzde 10'unda azalma olacağı belirtilirken bunun binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açacağı ve eşi benzeri görülmemiş bir kesinti yapılacağı bildirildi.

Delta Air Lines sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, şirketin cuma günü planlanan yaklaşık 170 bölgesel ve ana hat uçuşunu iptal ettiğini ve daha fazla bölgesel uçuşun iptal edileceğini söyledi.

