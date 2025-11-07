PODCAST CANLI YAYIN

Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi

İBB’nin tutuklu eski Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkındaki “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni perde açıldı! Babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, Vatan Emniyet’te ifade verdi. MASAK raporlarında 117 taşınmaz dikkat çekerken, işadamlarının “rüşvet olarak verildi” dediği 4 daire ortaya çıktı.

İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından ikili, emniyetten ayrıldı. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine, oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ifade verdi.

TAŞINMAZLAR DUDAK UÇUKLATTI
Bilindiği üzere soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın, kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.

Bahsi geçen West Side İstanbul siteleri.

İŞADAMLARI İTİRAF ETTİ
İşte bu 117 taşınmazın yanı sıra Hasan İmamoğlu adına devir yapılan taşınmazlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında işadamları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger'in verdikleri ifadelerde, Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden Hasan İmamoğlu adına 4 daire devri yapıldığı yer aldı. Soruşturma birimleri Hasan İmamoğlu'na ait tapu kayıtlarında söz konusu bu devirlerin yapıldığını tespit etti. İşadamlarının verdikleri ifadelerde söz konusu daireleri Beylikdüzü Belediyesi'ndeki iş ve işlemleri için rüşvet olarak verdiklerini dile getirdi. Dairelerin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi yönünde talimatın ise o dönem İmamoğlu'nun yardımcısı olan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan geldiği yer alıyordu.

İş adamı Adem Soytekin.

'BELEDİYENİN TALEPLERİ MÜTEAHHİTLERE İLETİRDİ'
Özellikle Mutlu İnşaat'ın sahiplerinden Yüksel Hamzaoğlu verdiği ifadede, Uzman İnşaat, Beyaz İnşaat, Mes Turkuaz ve Mes Madencilik ile birlikte yürüttükleri West Side isimli projeyle ilgili anlatımlarda bulundu. İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinden sonra ruhsat işlemleri için belediyenin 20 milyon lira arsa sahibinden, 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep ettiğini dile getirdi. Belediyenin bu talebini dükkân ve daire vererek karşıladıklarını söyleyen Hamzaoğlu, inşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkân verdiklerini, inşaatın kabasını ise Adem Soytekin'in yaptığını ifade etti. Bu daire ve dükkânları Adem Soytekin'in şirketine devrettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır" dedi. Rüşvet isteme sürecini de anlatan Hamzaoğlu, "Adem Soytekin, belediyenin taleplerini müteahhitlere iletirdi. Bizim inşaatımızda verdiğimiz dairelerden 4 tanesinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu.

'ORTAK HAVUZA GÖNDERİLDİ'
Mes Madencilik firması yetkilisi Erhan Ünal da ifadesinde, "West Side projemizde devredilen dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına devredilmiştir. Göstermelik olarak bu dairelerin bedeli bizim ortaklığımızın ortak hesap havuzuna gönderilmiş, sonrasında elden geri alınmıştır. Ortaklığımızın bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir toplantıda bizzat Ekrem İmamoğlu'nun babasının adına bu şekilde karşılıksız olan işlemin devrinin yapılması hususunu istediklerini duyunca şaşırmıştık" dedi.

Ekrem İmamoğlu,

'HESAPLARINA GÖNDERDİM'
Hasan İmamoğlu bu iddialarla ilgili verdiği ifadede ise söz konusu 4 daireyi banka hesabında bulunan dövizi bozdurarak firmaya lira cinsinden göndererek satın aldığını dile getirdi. Sabah'ın haberine göre İmamoğlu, kimseden rüşvet almadığını belirterek, "Ben kimseden dairelerin parasını elden geri almadım" dedi. Baba İmamoğlu, "29 Temmuz 2015'te 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1 milyon lirayı Uzman- Beyaz-Mutlu- Mesturkuaz- Mes unvanlı hesaba gönderdim" şeklinde ifade verdi.

