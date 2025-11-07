Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi

İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından ikili, emniyetten ayrıldı. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine, oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu.
TAŞINMAZLAR DUDAK UÇUKLATTI
Bilindiği üzere soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın, kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.
İŞADAMLARI İTİRAF ETTİ
İşte bu 117 taşınmazın yanı sıra Hasan İmamoğlu adına devir yapılan taşınmazlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında işadamları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger'in verdikleri ifadelerde, Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden Hasan İmamoğlu adına 4 daire devri yapıldığı yer aldı. Soruşturma birimleri Hasan İmamoğlu'na ait tapu kayıtlarında söz konusu bu devirlerin yapıldığını tespit etti. İşadamlarının verdikleri ifadelerde söz konusu daireleri Beylikdüzü Belediyesi'ndeki iş ve işlemleri için rüşvet olarak verdiklerini dile getirdi. Dairelerin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi yönünde talimatın ise o dönem İmamoğlu'nun yardımcısı olan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan geldiği yer alıyordu.