Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 5 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları genişletildi. Anne-oğulun son sinyalinin alındığı Köseali köyü ve çevresinde 200 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda henüz bir iz bulunamadı. Eşi Bayram Helvacı, 'Eşim öfke kontrolü sorunu dışında bir rahatsızlık yaşamıyordu, bu köyle de hiçbir bağlantımız yok' dedi. Eşine ve oğluna seslenen Helvacı, 'Beni arayamıyorlarsa bile lütfen kolluk kuvvetlerine ulaşsınlar. Tek isteğim sağ salim dönmeleri' ifadelerini kullandı.

Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Pazar gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bugün 5'inci güne girildi.

ARAMALAR KÖSEALİ KÖYÜ BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI
Ekipler, dün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı.

Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürüyor.

HURİYE HELVACI'NIN EŞİ A HABER'E KONUŞTU
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Olay günü yaşananları anlatan Helvacı, pazar sabahı saat 07.00'de kahvaltı yaptıklarını ve işe gitmek üzere evden ayrıldığını belirten Helvacı, "Beni uğurladılar. Öğlen 13.00 gibi eşim oğlumla birlikte evden çıkmış. O andan itibaren hiçbir haber alamadık" dedi.

Helvacı, aile içinde herhangi bir tartışma veya sorunun yaşanmadığını da vurgulayarak, "Ne kavga ne bir gerginlik vardı. Gitmelerini gerektiren hiçbir neden yoktu. Oğlum Osman da annesinden hiç ayrılmazdı. Sürekli birlikte vakit geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.

"BURAYLA HİÇBİR BAĞIMIZ YOK"
Kayıp anne-oğulun son sinyalinin dağlık bir köyden geldiğini belirten Bayram Helvacı, "Burayla hiçbir akrabalığımız ya da bağımız yok. Neden o bölgeye gittiklerini anlamıyoruz. Mantar toplamaya da gitmemişler. Biz de şaşkınız" diye konuştu.

Eşine ve oğluna seslenen Helvacı, "Beni arayamıyorlarsa bile lütfen kolluk kuvvetlerine ulaşsınlar. Tek isteğim sağ salim dönmeleri" ifadelerini kullandı.

"DEVLET TÜM İMKANLARIYLA BURADA"
6 gündür süren arama çalışmalarına değinen Helvacı, "Ekipler havadan, karadan, köpeklerle arama yapıyor. Devlet bütün imkanlarıyla burada. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"SADECE ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VARDI"
Öte yandan diğer ajanslara ve gazetecilere de açıklamalarda bulunan Bayram Helvacı benzer ifadeler kullandı.

Pazar günü saat 07.00'de işe gittiğini söyleyerek, "O gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor. 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Bu ilaçlarını tam bilmiyorum. Bir bilgim yok. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef" dedi.

Normalde eşinin haber vermeden bir yere gitmediğini belirten Bayram Helvacı şunları söyledi:

"Habersiz hiçbir yere çıkmazdı, çarşıya bile çıkmazdı. 'Ben bugün şuraya gideceğim, ben bugün buraya gideceğim' şeklinde bilgi vererek giderdi. İlk defa benim bilgim dışında evden çıktı ve gitti. Hiç kimseye bir şey dememiş. Sadece evden annesine 'çarşıya gidiyorum' diyor, çıkış o çıkış. Tahmin ettiğimiz her yere baktık, aradık. Emniyet güçlerine, kolluk kuvvetlerini verdik. Onlar da kontrol etti; ama hiçbir yerde çıkmıyor maalesef. 1 kız, 1 oğlum var. Kaybolan oğlum küçük olan, 5 yaşındaydı. Büyük kızım ise 16 yaşında liseye gidiyor. İnebolu'da turizm okuyor. Gayet iyiydi yani çocuklarıyla. Tabii büyük kız ergenlik döneminde olduğu için ufak tefek problemler oluyordu ama küçük çocukla bir problemleri yoktu. Gayet birbirlerine düşkünlerdi"

Bayram Helvacı, arama faaliyetlerine ilk günden beri katılığını vurgulayarak, "Sağ olsunlar bütün devlet kurumları burada. Bütün arama kurtarma ekiplerine de buradan teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bulunur" ifadelerini kullandı.