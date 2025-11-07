Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 5 gündür kayıp olan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları genişletildi. Anne-oğulun son sinyalinin alındığı Köseali köyü ve çevresinde 200 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda henüz bir iz bulunamadı. Eşi Bayram Helvacı, 'Eşim öfke kontrolü sorunu dışında bir rahatsızlık yaşamıyordu, bu köyle de hiçbir bağlantımız yok' dedi. Eşine ve oğluna seslenen Helvacı, 'Beni arayamıyorlarsa bile lütfen kolluk kuvvetlerine ulaşsınlar. Tek isteğim sağ salim dönmeleri' ifadelerini kullandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor.
Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Pazar gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bugün 5'inci güne girildi.
ARAMALAR KÖSEALİ KÖYÜ BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI
Ekipler, dün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı.
Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürüyor.
HURİYE HELVACI'NIN EŞİ A HABER'E KONUŞTU
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Olay günü yaşananları anlatan Helvacı, pazar sabahı saat 07.00'de kahvaltı yaptıklarını ve işe gitmek üzere evden ayrıldığını belirten Helvacı, "Beni uğurladılar. Öğlen 13.00 gibi eşim oğlumla birlikte evden çıkmış. O andan itibaren hiçbir haber alamadık" dedi.
Helvacı, aile içinde herhangi bir tartışma veya sorunun yaşanmadığını da vurgulayarak, "Ne kavga ne bir gerginlik vardı. Gitmelerini gerektiren hiçbir neden yoktu. Oğlum Osman da annesinden hiç ayrılmazdı. Sürekli birlikte vakit geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.
"BURAYLA HİÇBİR BAĞIMIZ YOK"
Kayıp anne-oğulun son sinyalinin dağlık bir köyden geldiğini belirten Bayram Helvacı, "Burayla hiçbir akrabalığımız ya da bağımız yok. Neden o bölgeye gittiklerini anlamıyoruz. Mantar toplamaya da gitmemişler. Biz de şaşkınız" diye konuştu.
Eşine ve oğluna seslenen Helvacı, "Beni arayamıyorlarsa bile lütfen kolluk kuvvetlerine ulaşsınlar. Tek isteğim sağ salim dönmeleri" ifadelerini kullandı.