Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Pazar gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bugün 5'inci güne girildi.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı , 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı 'yı (5) arama çalışmaları sürüyor.

ARAMALAR KÖSEALİ KÖYÜ BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Ekipler, dün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı'nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı arama çalışmaları sürüyor (Fotoğraf: İHA)

Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı.

Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürüyor.

HURİYE HELVACI'NIN EŞİ A HABER'E KONUŞTU

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Olay günü yaşananları anlatan Helvacı, pazar sabahı saat 07.00'de kahvaltı yaptıklarını ve işe gitmek üzere evden ayrıldığını belirten Helvacı, "Beni uğurladılar. Öğlen 13.00 gibi eşim oğlumla birlikte evden çıkmış. O andan itibaren hiçbir haber alamadık" dedi.

Helvacı, aile içinde herhangi bir tartışma veya sorunun yaşanmadığını da vurgulayarak, "Ne kavga ne bir gerginlik vardı. Gitmelerini gerektiren hiçbir neden yoktu. Oğlum Osman da annesinden hiç ayrılmazdı. Sürekli birlikte vakit geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.