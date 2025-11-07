PODCAST CANLI YAYIN

Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu Merkez Bankası’ndan geldi. Yıl sonu enflasyon tahminiyle kimin maaşının ne kadar olacağı belli oldu. İşte detayları…

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı için önemli ipucu geldi. Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı için yeni tahmin açıklandı.

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. Memurlara ve emeklilerine 4 ayda yüzde 5 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bununla yüzde 16.55'e ulaştı.

ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Kesin fark için Kasım ve Aralık verileri beklenirken, Merkez Bankası'ndan ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ile 33 aralığında tahmin ettiklerini açıkladı. 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.93 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.56'ya, Ocak zammı ise yüzde 20.5'e yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞTA 61 BİN TL SEVİYESİ

Bu tahmin gerçekleşirse zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 60 bin 947-61 bin 856 iraya yükselecek.

Halen 22 bin 673 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 912-28 bin 320 lira aralığına çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 76.659
% 18.7 +1.000 TL: 91.994
% 20.5 + 1.000 TL: 93.374

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 52.617
% 18.7 +1.000 TL: 63.456
% 20.5 + 1.000 TL: 64.403

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 67.766
% 18.7 +1.000 TL: 81.438
% 20.5 + 1.000 TL: 82.658

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 61.146
% 18.7 +1.000 TL: 73.580
% 20.5 + 1.000 TL: 74.681

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 74.490
% 18.7 +1.000 TL: 89.420
% 20.5 + 1.000 TL: 90.760

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 68.084
% 18.7 +1.000 TL: 81.816
% 20.5 + 1.000 TL: 83.041

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 126.119
% 18.7 +1.000 TL: 150.703
% 20.5 + 1.000 TL: 152.973

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 61.759
% 18.7 +1.000 TL: 74.308
% 20.5 + 1.000 TL: 75.420

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 78.200
% 18.7 +1.000 TL: 93.823
% 20.5 + 1.000 TL: 95.231

Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 54.547
% 18.7 +1.000 TL: 65.747
% 20.5 + 1.000 TL: 66.729

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 111.348
% 18.7 +1.000 TL: 133.170
% 20.5 + 1.000 TL: 135.174

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 73.792
% 18.7 +1.000 TL: 88.591
% 20.5 + 1.000 TL: 89.919

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 63.916
% 18.7 +1.000 TL: 76.868
% 20.5 + 1.000 TL: 78.019

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 73.515
% 18.7 +1.000 TL: 88.262
% 20.5 + 1.000 TL: 89.586

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 82.432
% 18.7 +1.000 TL: 98.847
% 20.5 + 1.000 TL: 100.331

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 72.958
% 18.7 +1.000 TL: 87.601
% 20.5 + 1.000 TL: 88.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 27.689
% 18.7 +1.000 TL: 33.867
% 20.5 + 1.000 TL: 34.365

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 47.909
% 18.7 +1.000 TL: 57.868
% 20.5 + 1.000 TL: 58.730

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 34.865
% 18.7 +1.000 TL: 42.385
% 20.5 + 1.000 TL: 43.012

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 34.282
% 18.7 +1.000 TL: 41.693
% 20.5 + 1.000 TL: 42.310

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 24.406
% 18.7 +1.000 TL: 29.970
% 20.5 + 1.000 TL: 30.410

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 59.466
% 18.7 +1.000 TL: 71.587
% 20.5 + 1.000 TL: 72.657

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 65.076
% 18.7 +1.000 TL: 78.245
% 20.5 + 1.000 TL: 79.416

İmam-hatip
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 33.996
% 18.7 +1.000 TL: 41.353
% 20.5 + 1.000 TL: 41.965

