Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zam oranı için önemli ipucu geldi. Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı için yeni tahmin açıklandı.



Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı. Memurlara ve emeklilerine 4 ayda yüzde 5 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı bununla yüzde 16.55'e ulaştı.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)



ENFLASYON FARKI NE OLACAK?



Kesin fark için Kasım ve Aralık verileri beklenirken, Merkez Bankası'ndan ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 ile 33 aralığında tahmin ettiklerini açıkladı. 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.93 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.56'ya, Ocak zammı ise yüzde 20.5'e yükselecek.