Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası

Kremlin kulislerinde sular durulmuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son haftalarda kamuoyu önüne çıkmaması ve kritik toplantılara katılmaması dikkat çekti. Lavrov’un yokluğu dikkatlerden kaçmazken Putin ile Trump’ın Budapeşte’de yapılması beklenen görüşmesini sabote ettiği ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’yu kızdırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kıdemli Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kalemini kırdığı iddia edildi.

LAVROV ORTADAN KAYBOLDU

Lavrov son günlerde kamuoyu önünde pek sık görülmüyor, Rusya'daki kritik zirve ve toplantılara katılmaması ise dikkat çekiyor. Lavrov'un yokluğu dikkat çekerken Rus basını Kremlin'de yeni bir karışıklığı işaret ediyor.

EN SON GEÇEN AY GÖRÜLDÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Kasım'daki toplantıya katılmayan Güvenlik Konseyi'nin tek daimi üyesi oldu. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat ise Kremlin'e göre katılımının "mutabakatla" karşılanmadığını ancak bir dizi önemli ihraçla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Lavrov, en son geçen ay Kremlin'de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'yi ağırladıkları üst düzey bir Rus liderle görüşmesinde görülmüştü.

RUBIO'YU KIZDIRDI

Moskow Times'ın haberine göre Lavrov, eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kızdırdı. Telefon diplomasisi Trump ile Putin arasında yapılması beklenen görüşmesin belirsiz bir zamana ertelenmesiyle sonuçlandı.

KREMLİN SABOTAJLA MI SUÇLUYOR?

İddiaya göre Lavrov barış sürecine katılmayı reddetti ve bazı Kremlin yetkilileri tarafından sabotaj ile suçlandı.

Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra Rusya, Putin'i müzakere masasına oturtmayı ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sona erdirmeyi amaçlayan büyük ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

21 YILDIR DIŞİŞLERİ BAKANI

Lavrov, 21 yıldır Rusya Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor ancak bu hafta Rusya Güvenlik Konseyi'nin bir toplantısına katılmayarak oldukça dikkat çekti ve Güney Afrika'daki G20 zirvesinde Putin'i heyetin başında temsil etme görevinden alındı.

EMEKLİLİĞİNİ İSTİYORDU

Rus Telegram kanallarından Nezygar'ın aktardığına göre moralinin düşük olduğu belirtilen Lavrov, Putin'in gözünden düştü. Diğer kaynaklar ise yakın zamanda sağlık sorunları olmadığını söyleyen Lavrov'un emekli olmayı çok istediğini ancak Putin tarafından şimdiye kadar reddedildiğini öne sürüyor.

