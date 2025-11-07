Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası

Rubio ve Lavrov, Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti, İHARubio ve Lavrov, Ukrayna'yı görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti, İHA

RUBIO'YU KIZDIRDI

Moskow Times'ın haberine göre Lavrov, eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kızdırdı. Telefon diplomasisi Trump ile Putin arasında yapılması beklenen görüşmesin belirsiz bir zamana ertelenmesiyle sonuçlandı.