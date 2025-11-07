Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kıdemli Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kalemini kırdığı iddia edildi.
LAVROV ORTADAN KAYBOLDU
Lavrov son günlerde kamuoyu önünde pek sık görülmüyor, Rusya'daki kritik zirve ve toplantılara katılmaması ise dikkat çekiyor. Lavrov'un yokluğu dikkat çekerken Rus basını Kremlin'de yeni bir karışıklığı işaret ediyor.
EN SON GEÇEN AY GÖRÜLDÜ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Kasım'daki toplantıya katılmayan Güvenlik Konseyi'nin tek daimi üyesi oldu. Azerbaycan gazetesi Yeni Müsavat ise Kremlin'e göre katılımının "mutabakatla" karşılanmadığını ancak bir dizi önemli ihraçla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.
Lavrov, en son geçen ay Kremlin'de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'yi ağırladıkları üst düzey bir Rus liderle görüşmesinde görülmüştü.