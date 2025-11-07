PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE DAYANIŞMA SÜRECEK
Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

