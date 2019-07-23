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  • 24.07.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 08:54

? belli oldu mu? 2020 üniversite e online kayıt nasıl yapılır?

2020 nasıl yapılır? ? belli oldu mu? tercih döneminin başlamasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevirildi. Yüz binlerce öğrenci tercih döneminin ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu.23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

2020 üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Sonuçlarla birlikte tavan ve taban puanları inceleyen öğrenciler aynı zamanda "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?" sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler, ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer aldı. Standart olarak talep edilen belgelerin listesini madde madde yayımlayan ÖSYM, kayıt sürecinde kolaylık sağladı. 23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, üniversite kayıt belgeleri neler olacak? İşte, o belgelerin listesi ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiler.

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