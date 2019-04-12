AÖF sınavı için geri sayım başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden gerçekleştiren öğrenciler bahar dönemi vize sınavına hazırlandı. Kredi notunu yükseltebilmek için sınava katılacak olan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini gösteren AÖF sınav giriş belgesini çıktı alarak sınava girebilecekler. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

2018-2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde tamamlanacak. Türkiye genelinde sınavlar sabah 9.30'da ve 14.00'da başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen sınavlar 4 oturum şeklinde yapılacak. Sabah 9.30'da başlayan sınav 11.30'da, 14.00'de başlayan sınav ise 16.00'da sona erecek.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Öncelikle AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim resmi internet adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRERKEN YANINIZA ALMANIZ GEREKENLER

Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.ı gerekir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI NELERDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.