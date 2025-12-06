PODCAST CANLI YAYIN

Washington-Kiev hattında altıncı temas! Trump'ın damadı Kushner ve elçisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

Trump’ın damadı Jared Kushner ile Özel Temsilci Steve Witkoff, Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmenin ardından bu kez Ukraynalı yetkililerle masaya oturdu. Bu görüşme Washington–Kiev hattında iki hafta içinde altıncı temas oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Washington-Kiev hattında altıncı temas! Trump'ın damadı Kushner ve elçisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın ardından bu kez de Ukrayna temsilcileri ile bir araya geldi.

UKRAYNA İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Kushner ve Witkoff, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in, iki gün süren görüşmeler kapsamında, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla Umerov ve Gnatov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların ABD'nin Rusya ile yaptığı son temasların sonuçlarını ve savaşın sona erdirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldığı aktarıldı.

Witkoff ve Kushner geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşmüştü, AAWitkoff ve Kushner geçtiğimiz günlerde Putin ile görüşmüştü, AA

WASHINGTON-KİEV HATTINDA ALTINCI GÖRÜŞME

ABD ve Ukrayna yetkililerinin iki hafta içinde altıncı kez bir araya geldiği vurgulanan açıklamada, tarafların kalıcı barışı sürdürebilecek güvenlik düzenlemelerine ilişkin bir çerçeve üzerinde mutabık kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülkenin kalıcı barışın sürdürülmesi kapsamında gerekli olan caydırıcılık kapasitelerini görüştüğü ifade edildi.

Tarafların Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını desteklemeyi amaçlayan refah gündemini istişare ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede ABD-Ukrayna ortak ekonomik girişimlerinin ve uzun vadeli iyileştirme projelerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tarafların, herhangi bir anlaşmaya yönelik somut ilerlemenin Rusya'nın gerilimi düşürmeye ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik gerçek bir irade ortaya koyma konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Taraflar, Ukrayna'ya yönelik saldırıların önlenmesi ve ülkenin savaş öncesine göre daha müreffeh bir hale gelmesini amaçlayan yeniden yapılanma planının hayata geçirilebilmesi için savaşın sona erdirilmesine yönelik somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Umerov, Ukrayna'nın önceliğinin, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliğini koruyacak, halkın güvenliğini sağlayacak ve demokrasinin önünü açacak bir çözüm olduğunu yineledi.

Tarafların, görüşmelere yarın devam edeceği kaydedildi.

Moskova’da 5 saatlik Putin-Witkoff toplantısı! Trump’tan selam getirdi: 4 ek belgede ne var?Moskova’da 5 saatlik Putin-Witkoff toplantısı! Trump’tan selam getirdi: 4 ek belgede ne var?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Soygun tarihinin sırrı
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı