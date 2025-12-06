Washington-Kiev hattında altıncı temas! Trump'ın damadı Kushner ve elçisi Witkoff Ukrayna heyetiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın ardından bu kez de Ukrayna temsilcileri ile bir araya geldi.

UKRAYNA İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Kushner ve Witkoff, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Witkoff ve Kushner'in, iki gün süren görüşmeler kapsamında, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla Umerov ve Gnatov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların ABD'nin Rusya ile yaptığı son temasların sonuçlarını ve savaşın sona erdirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldığı aktarıldı.