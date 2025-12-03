Moskova’da 5 saatlik Putin-Witkoff toplantısı! Trump’tan selam getirdi: 4 ek belgede ne var?

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Özel Elçisi Steve Witkoff , Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Uşakov, Putin'in ABD Başkanı Donald Trump 'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin-Witkoff toplantısı, Reuters

5 SAATLİK TOPLANTI

Görüşmenin oldukça faydalı, yapıcı ve bilgilendirici olduğunu kaydeden Uşakov, toplantının 5 saat sürdüğünü ve Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl bir çözüm bulmak için ortak çalışma olasılıklarını derinlemesine ele alma fırsatı bulduklarını belirtti.

GÜNDEM TRUMP'IN MADDELERİ

Amerikan tarafının daha önce Moskova'ya sunduğu proje ve belgelerin içeriğini müzakere ettiklerini belirten Uşakov, "Belirli bir ifadeyi veya belirli Amerikan önerilerini değil, bu Amerikan belgelerinde yer alanların özünü tartıştık. Bazı konularda anlaşabildik ve Başkan bunu muhataplarına teyit etti." dedi.

Ayrıca Putin'in bir dizi öneriye ilişkin eleştirel ve hatta olumsuz görüşlerini dile getirdiğini ifade eden Uşakov, "En önemlisi, taraflar Ukrayna'da uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını beyan ettiler." diye konuştu.

Bölgesel meseleler ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ilişkilerini de ele aldıklarına değinen Uşakov, işbirliği için muazzam fırsatlar bulunduğunu vurguladı.