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Temizliğe devam! Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

PKK/YPG Suriye’de kaçacak delik aramaya başladı. Suriye Milli Ordusu, Tel Rifat ve Münbiç’in ardından Ayn El Arab’ı da teröristlerden temizlemek için düğmeye bastı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Temizliğe devam! Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı

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Heyet Tahrir eş-Şam grubu, 12 günde Esad rejimini devirdi. Suriye Milli Ordusu da (SMO), Fırat Nehri'nin batısında Tel Rıfat ve Münbiç'ten PKK/YPG'li teröristleri temizledi. Böylelikle Fırat'ın batısında terör koridoru oluşturmasını da engelledi. Münbiç'in giriş çıkışlarında kontrol noktaları oluşturup güvenliği tesis etti. Örgütün zulmünden kaçan yerel halk ise yuvalarına dönmek için hazırlığa geçti. TAKVİM'in ulaştığı SMO kaynakları, sınırımızda PKK'nın kontrolünde olan Ayn El Arab'ın (Kobani) ele geçirilmesi için operasyon hazırlıklarına başladıklarını bildirdi. Örgütün Fırat'ın doğusundan da temizlenmesi için "Özgürlük Şafağı" operasyonunun her an başlatılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin de her türlü önlemi alarak sınırımızda güvenliğin üst seviyelere çıkardığı öğrenildi.

NOTLAR

İRAN:Suriye'den birliklerimizi çektik.
ABD: Suriye konusunda Türkiye ile yakından temas halinde olacağız.
ALMANYA: Orta Doğu'daki barışı tesis etmek için Avrupa'nın, Türkiye ile daha da güçlü şekilde çalışması gerekiyor.
İŞKENCEHANE: Sednaya Hapishanesi'nde 157 bin mahkuma, 72 çeşit işkence yapıldı.
PENTAGON: Kimyasal silahları takip ediyoruz.

MİT AFFETMEZ

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde Esed rejiminden füze, ağır silah ve mühimmatlar ele geçirdiğini belirledi. Bunları taşıyan 12 tır ve 2 tank ile 2 mühimmat deposunu imha etti.

HOŞÇA KAL TÜRKİYE

Suriye'nin güvenli hale gelmesinin ardından Türkiye'deki sığınmacılar, ülkelerine dönmek için sınır kapılarına akın etti.

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